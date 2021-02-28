【源頭不明】K11 Musea Cartier女員工確診約10名同事要檢疫　潛伏期到3酒店工作男患者曾於銅鑼灣「牛大人」用膳

▲ K11 Musea Cartier女員工確診，約10名同事要檢疫。（林宇翔攝）

本港今日（28日）新增22宗新冠肺炎確診個案，5宗為輸入個案，本地病例佔17宗，當中4宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上報告，其中一宗源頭不明個案為33歲女士，居秀茂坪曉麗苑曉暉閣，2月21日發病，求醫後在社區檢測中心留樣本後確診，潛伏期曾到過月華街28至30號泰康樓B座，兩幢大廈會被納入強制檢測範圍。

他指，該名女患者在K11 Musea地下名店「Cartier」工作，2月21日最後一天上班，與患者一同工作的約10名同事要檢疫。

歐家榮續言，另外一宗源頭不明個案涉及一名31歲男士，居柴灣興華邨裕興樓，事前無病徵，2月24日因公司要求在社區檢測中心留樣本後確診，他在酒店大堂工作的人士，潛伏期曾到過九龍諾富特酒店、柏寧酒店、旭逸雅捷酒店的大堂工作，亦曾在灣仔三元大廈的朋友家中居住過，傳染期曾到銅鑼灣「牛大人」用膳，衞生防護中心會進行接觸者跟蹤工作。

衞生防護中心亦公布，源頭不明個案亦包括一名居於觀塘安泰邨智泰樓20歲男子，其母兄亦初步確診，友人則現病徵，於K11 Musea一間曲奇店工作，詳情即看：【下一頁】

建造業議會亦有一名53歲女員工染疫，同屬源頭不明個案，她曾到K11 Musea食下午茶，更連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩