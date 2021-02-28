【財政務算案】陳茂波：不排除未來壓縮「派糖」規模　按每年情況決定

▲ 財政司司長陳茂波今（28日）表示，新一份財政預算案已盡力幫助基層。（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波今（28日）表示，新一份財政預算案已盡力幫助基層，預計未來幾年政府財政仍有赤字，認為要到2025至2026年度才能錄得200多億的少量盈餘，但強調撇除發債及回撥未來基金部分收益，根本都是赤字。他稱，不排除當局未來會壓縮派糖規模，要視乎政府收入是否有增加，以及每年的實際情況和社會情況而定。

政府計劃向合資格香港市民，派發共5000元電子消費券，陳茂波今在一個電視節目稱，目標在暑假起接受申請，當局正接觸八達通等不同電子儲值支付工具商，商討豁免手續費，以及以優惠方式為小型商戶安裝裝備等細節。被問及若疫情反彈或經濟不如當局預期恢復，會否推遲派發消費券，陳茂波回應指，疫苗接種計劃現已展開，對疫情控制有一定信心，重申當局目標在暑假推出計劃，強調會盡力做、隨形勢研判。

另外，陳茂波指出，政府推出百分百擔保個人特惠貸款計劃，對需要借錢應急的失業人士而言，是轉坊間所有借貸計劃好，還款方式相當優惠，相信當經濟環境較變好後，借貸人士能夠負擔。他稱，為避免計劃被濫用等問題，暫時未有計劃容許就業不足人士申請。

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責任編輯：尹櫻霖