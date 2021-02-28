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【確診個案】將軍澳醫院一名女病房服務助理初步確診　7名同事列為密切接觸者需要檢疫

社會 17:36 2021/02/28

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將軍澳醫院一名女病房服務助理初步確診，7名同事列為密切接觸者需要檢疫。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，將軍澳醫院4S病房一名女病房服務助理因家人感染新冠病毒而需要病毒檢測，昨晚呈初步陽性，職責為病人護理，工作期間有配戴口罩，因此沒有病人列為密切接觸者，一名同事因曾與其留宿，另有6名職員與其同膳，同列為密切接觸者需要檢疫，院方已安排所有病人和職員進行病毒檢測，已測試的30多位同事全陰性，病房己暫停接收新症，並進行消毒。

上述女病房服務助理的兩名分別20歲和29歲兒子先後確診，其中20歲兒子的友人同樣出現病徵，在K11 Musea一間名為「Twinkie Cookies」工作。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜

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