【初步確診】中環LBC Express菲律賓籍男收銀員初步確診　曾到過元朗分店

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。(梁偉榮攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，有10多宗初步陽性個案。不明源頭方面，包括一名30歲演藝學院兼職男導師。該名30歲男子於去年11月最後上班，他於本月23日發病，26日社區檢測中心呈陽性，居於廣東道887號海威大廈。

一名23歲菲律賓籍男子，在LBC Express中環分店任職收銀員，傳染期內亦曾到元朗同益大廈分店工作，居於荃灣祐建樓，2月26日發病及最後一日上班。

一名41歲男保安，任職中九龍幹線啟德西地盤，住在荔景邨樂景樓，2月22日發病，28日最後上班。地盤其他保安列密切接觸者。

一名54歲居於上水的女子，在葵涌葵昌路貿易中心13樓一間公司任職財務秘書，2月23日最後上班，同日有病徵。

一名62歲家庭主婦，居於秀茂坪邨秀康樓，2月23日有輕微病徵。由於她居住大廈之前有確診個案，在2月26日被列入強制檢測，與先前個案居於不同樓層及不同坐向。

最一名住在葵芳邨葵安樓的36歲男子同樣初步確診，他在葵涌偉倫中心佳能香港任職相機維修員。在2月26日最後一日上班，27日出現病徵。

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記者：蘇文軒