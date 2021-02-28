【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權明提堂　司法機構預留額外旁聽座位

▲ 47人涉串謀顛覆國家政權明提堂，司法機構預留額外旁聽座位。（資料圖片）

警方今天（28日）下午以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月被拘捕的人士，案件將於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。司法機構表示，會就明天一宗預計涉及數十名被告的新案件，盡量預留額外座位，及作出特別的公眾旁聽安排。

司法機構表示，由於預計案件被告超過40名，其法律代表人數眾多，法庭內95個座位將全數分配予他們。



基於西九龍法院大樓有數宗原已排期並預計較多人旁聽的案件審理。司法機構經考慮整座法院大樓其餘可用的法庭和轉播設施的容量後，會安排3個法庭的延伸部分，轉播有關案件的法庭程序，並提供共66個記者席和95個公眾席，給不同人士旁聽，包括第2庭30個記者席和40多個家屬席、第18庭36個記者席、14個公眾席和5個公眾企位，以及陪審員集合處76個公眾席。



司法機構表示，法庭使用者如欲旁聽聆訊，需於西九龍法院大樓1樓中庭的指定區域排隊輪候，預計聆訊不早於上午11時開始，家屬席籌號將確定於上午10時15分派發，而其他旁聽籌號則於上午10時30分派發。法庭使用者應依從司法機構職員和保安人員的指示。



在聆訊進行期間，為盡量公平分配和利用有限數量的座位，任何座位在聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他法庭使用者。這項要求與其他法院，如高等法院，規定大致相同，即若持籌人離開其座位或位置15分鐘或以上後，入場籌號將作無效。

此外，司法機構亦提醒法庭使用者，由明日（3月1日）起，所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，或將其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間記錄在登記表格，以加強保護法庭使用者免受新冠病毒的感染。有關的登記表格已上載至司法機構網頁（www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/leavehomesafe.html），並於法院大樓提供。

所有不使用程式並拒絕記錄聯絡資料的人士，將不獲准進入法院大樓。司法機構表示，實施有關措施時，會盡量減低對法庭使用者所造成的不便。然而，法庭使用者進入法院大樓時難免會用上較多時間。因此，法庭使用者在前往法院大樓前，請預先下載並嘗試使用程式，並且提早到達法院大樓。

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記者：林育慧