【金氏殺機】金正男母親是朝鮮第一美人 金正日一見鍾情惟晚年坎坷流亡莫斯科

▲ 金正男的母親成蕙琳晚年坎坷。

在港上映的紀錄片《金氏殺機》（Assassins）講述北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男於馬來西亞被刺殺一事，以閉路電視片段還原事件的始末，金正男死於非命，其母親成蕙琳原來命途頗坎坷。年青時已婚的她遭金正日看上，將她硬搶過來，可惜她不被金家接納，最後更要流亡莫斯科，是一名悲情女子。

▲ 《金氏殺機》近日在港上映。

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金正男的母親成蕙琳生於韓國昌寧郡，其後隨着父親遷居朝鮮。1965年，成蕙琳從平壤話劇電影大學畢業後當上演員，因美貌及不錯的演技而竄紅，更被封為朝鮮第一美人。

及至1968年7月，成蕙琳與金正日首次邂逅，金正日對成蕙琳一見鍾情，不過當時成蕙琳已婚兼已為人母，惟依然無阻金正日對她的愛火，兩年後金正日跟元配離婚，更迫成蕙琳跟丈夫李平分開，最後成蕙琳跟丈夫李平離婚。

當時兩人育有一子一女，李平最終承受不住壓力，跳河自殺，之後金正日跟成蕙琳同居，不久成蕙琳更懷孕了。

不過金日成不接受這兒媳婦，成蕙琳曾結婚兼育有子女等複雜背景，都令金日成不滿，名義上成蕙琳為金正日的第二任妻子，惟她未能跟夫家同住，亦從未跟金正日一起出席公開場合。

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及至1973年，金正日結識第三任妻子高容姬，四年後二人更同居，成蕙琳接受不了這個事實兼患上抑鬱症，健康愈來愈差的她往返莫斯科治療，有指她表面上是出國就醫，實質是被流亡海外，而兒子金正男就交由金正日的妹妹撫養，母子被迫分離。最後成蕙琳於2002年5月在莫斯科逝世，終年66歲。

同場加映：Joe Junior訪問