【確診大廈】觀塘單日錄4宗確診個案 馬灣珀麗灣錄2人染疫
社會 19:25 2021/02/28
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。
今日新增上榜確診大廈：
新界區：
- 馬灣珀麗灣6座
- 馬灣珀麗灣26座
- 屯門友愛邨愛智樓
- 元朗寶城洋樓
九龍區：
- 石硤尾石硤尾邨美薈樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 荔枝角美孚新邨8期百老匯街122號
- 觀塘曉麗苑曉暉閣
- 觀塘泰康樓B座
- 秀茂坪富華閣
- 長沙灣昇悅居2座
- 深水埗大南街76 號
港島區：
- 山頂明德國際醫院員工宿舍(2宗)
- 灣仔三元大廈
- 柴灣興華(二)邨裕興樓
- 灣仔熙華大廈B座
酒店：
- 紅磡海灣軒海景酒店E座
- 大角咀九龍珀麗酒店
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責任編輯：洪芷晴