【確診大廈】觀塘單日錄4宗確診個案　馬灣珀麗灣錄2人染疫

▲ 馬灣珀麗灣錄2人染疫。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。

今日新增上榜確診大廈：

新界區：

馬灣珀麗灣6座

馬灣珀麗灣26座

屯門友愛邨愛智樓

元朗寶城洋樓

九龍區：

石硤尾石硤尾邨美薈樓

觀塘安泰邨智泰樓

荔枝角美孚新邨8期百老匯街122號

觀塘曉麗苑曉暉閣

觀塘泰康樓B座

秀茂坪富華閣

長沙灣昇悅居2座

深水埗大南街76 號

港島區：

山頂明德國際醫院員工宿舍(2宗)

灣仔三元大廈

柴灣興華(二)邨裕興樓

灣仔熙華大廈B座

酒店：

紅磡海灣軒海景酒店E座

大角咀九龍珀麗酒店

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責任編輯：洪芷晴