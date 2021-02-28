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【確診大廈】觀塘單日錄4宗確診個案　馬灣珀麗灣錄2人染疫

社會 19:25 2021/02/28

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馬灣珀麗灣錄2人染疫。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）新增22宗確診個案，較昨日33宗確診回落，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案，其餘17宗與本地個案，年齡由4至71歲，10男12女，累計11,006宗確診個案。

今日新增上榜確診大廈：

新界區：

  • 馬灣珀麗灣6座
  • 馬灣珀麗灣26座
  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 元朗寶城洋樓

九龍區：

  • 石硤尾石硤尾邨美薈樓
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 荔枝角美孚新邨8期百老匯街122號
  • 觀塘曉麗苑曉暉閣
  • 觀塘泰康樓B座
  • 秀茂坪富華閣
  • 長沙灣昇悅居2座
  • 深水埗大南街76 號

港島區：

  • 山頂明德國際醫院員工宿舍(2宗)
  • 灣仔三元大廈
  • 柴灣興華(二)邨裕興樓
  • 灣仔熙華大廈B座

酒店：

  • 紅磡海灣軒海景酒店E座
  • 大角咀九龍珀麗酒店

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：洪芷晴

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