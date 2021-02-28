【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗　網上預約系統明早9時重開

▲ 政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種「復必泰」疫苗。（經濟日報資料圖片）

​港府採購的新冠疫苗陸續抵港，並已展開疫苗接種計劃，過去一周已有逾1.36萬人接種首劑疫苗，計劃網上預約系統明日（3月1日）早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。政府表示，已運抵本港﹑由德國生產的「復必泰」（BioNTech），政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種，具體安排會在短期內公布。

政府指，網上預約系統明日早上重新開放後，市民可在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

預約接種疫苗的步驟，點擊圖片即睇：

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為市民接種科興疫苗的8間社區疫苗接種中心：

場地 地址 九龍灣體育館 九龍灣啟樂街15號 天暉路體育館 天水圍天瑞路63號 香港中央圖書館 （展覽館） 銅鑼灣高士威道66號 官涌體育館 佐敦寶靈街17號

官涌市政大廈5至7樓 源禾路體育館 沙田源禾路8號 友愛體育館 屯門興安里3號 林士德體育館 葵涌興芳路176號 將軍澳體育館 將軍澳運隆路9號 資料來源：政府新聞處

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記者：陳曉瑩