【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗 網上預約系統明早9時重開
社會 21:44 2021/02/28
港府採購的新冠疫苗陸續抵港，並已展開疫苗接種計劃，過去一周已有逾1.36萬人接種首劑疫苗，計劃網上預約系統明日（3月1日）早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。政府表示，已運抵本港﹑由德國生產的「復必泰」（BioNTech），政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種，具體安排會在短期內公布。
政府指，網上預約系統明日早上重新開放後，市民可在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。
預約接種疫苗的步驟，點擊圖片即睇：
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為市民接種科興疫苗的8間社區疫苗接種中心：
|場地
|地址
|九龍灣體育館
|九龍灣啟樂街15號
|天暉路體育館
|天水圍天瑞路63號
|香港中央圖書館 （展覽館）
|銅鑼灣高士威道66號
|官涌體育館
|佐敦寶靈街17號
官涌市政大廈5至7樓
|源禾路體育館
|沙田源禾路8號
|友愛體育館
|屯門興安里3號
|林士德體育館
|葵涌興芳路176號
|將軍澳體育館
|將軍澳運隆路9號
|資料來源：政府新聞處
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記者：陳曉瑩