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【海洋公園優惠】$88公園快證﹑門票等今起開賣$188包酒店住宿壓軸登場　一文看清各項限時優惠及搶購攻略【內附連結】

社會 08:00 2021/03/01

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熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

海洋公園今日起推出88元起限時搶購「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂優惠。（經濟日報資料圖片）

海洋公園適逢開園44週年，今日（1日）起至下周四（11日）推出88元起限時搶購「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂優惠，市民於指定搶購日下午4時到海洋公園官方網站，便可選購，名額有限，其中今日頭炮優惠有100張公園「尊貴版海洋快證」發售，每張售88元（原價520元）。

其他日子的限時搶購優惠包括88元2張成人標準入場門票（共5,000份）﹑鑽石吊墜（2份；原價7,980元）等；而下周四（11日）壓軸登場的優惠，更是以超荀價188元搶購公園萬豪酒店雙人兩日一夜住宿連公園入場套票（原價3,600元）。

海洋公園限時搶購優惠逐個睇，立即點擊圖片：

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搶購連結（所有產品於優惠推出當日下午4時起發售）https://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/offers/ocean-park-surprise-offer-promotion?ref=hp-main

海洋公園在官網提醒，市民在搶購優惠產品時要留意9樣事項，包括：

  • 所有產品只於指定日子下午4時起於海洋公園網站發售，數量有限，售完即止；
  • 每次交易數量只限一個名額；
  • 所有產品有效期至2021年6月30日（無限次入場證除外）；
  • 無限次入場證的指定到期日為2021年5月31日。
  • 所有訪客均須提前於網上預約到訪日期；
  • 所有產品受個別條款及細則約束，使用或換領前請詳閱相關細則；
  • 所有產品不能退款、兌換現金及禮品或作現金找續，亦不可與其他優惠共用；
  • 海洋公園保留隨時修訂本使用條款及細則的權利，而毋須另行通知；
  • 如有任何爭議，將以海洋公園之決定為準。

海洋公園斥資逾億元打造的夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」，將於3月及4月再重新上演，了解匯演時間表詳情即看：【下一頁】

此外，市民即日至5月31日期間，購買公園港人限定「無限次入場證」更可享高達8折優惠；而憑於去年9月18日至今年年5月30日期間購買的港人限定優惠65折海洋公園日間門票，或「門票連港式美食通行證」，只需於遊園當日加付成人港幣80元，小童港幣40元，學生港幣40元，即時升級至「無限次入場證」。

「無限次入場證」類別 原價（港幣） 優惠價（港幣）
成人（12歲或以上） $498 $400（八折）
小童（3至11歲） $249 $200（八折）
學生（12歲或以上全日制學生） $398 $360（九折）
資料來源：海洋公園

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記者：陳曉瑩

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