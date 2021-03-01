  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名潮食館群組】K11 MUSEA主動延長閉館至3月5日　為保障員工租戶訪客續安排檢測車進行覆檢

社會 09:18 2021/03/01

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

K11 MUSEA主動再延長閉館至3月5日

K11集團發言人星期六公布將閉館深層清潔及檢測，原定3月2日開館，今日（1日）表示，為了確保員工、租戶及訪客安心，現在再延長閉館時間至3月5日，意味著最快要3月6日星期六才開館營業。同時，K11 MUSEA主動安排3部流動檢測車，為商場員工及租戶員工進行免費新冠肺炎病毒檢測。

K11集團發言人指將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障。而檢湔車昨天（28日）首日運作暢順，共完成1,500個檢測。

有見及此，K11 MUSEA閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同時在閉館期間，專業人員及智能消毒機械人，將持續為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。K11集團亦呼籲仍未進行檢測的租戶員工，盡快到商場自設的流動檢測車或社區檢測中心接受採樣檢測，保障健康惠己及人。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【名潮食館群組】K11 Musea名潮食館再增10人染疫　累計44人確診
16:53 2021/02/28
【名潮食館群組】K11 Musea名潮食館再增10人染疫　累計44人確診
【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會
17:09 2021/02/28
【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會
【源頭不明】K11 Musea Cartier女員工確診約10名同事要檢疫　潛伏期到3酒店工作男患者曾於銅鑼灣「牛大人」用膳
17:33 2021/02/28
【源頭不明】K11 Musea Cartier女員工確診約10名同事要檢疫　潛伏期到3酒店工作男患者曾於銅鑼灣「牛大人」用膳
【疫苗接種】本港逾萬人接種新冠疫苗　聶德權指接種中心大排長龍冀完善流程
17:57 2021/02/28
【疫苗接種】本港逾萬人接種新冠疫苗　聶德權指接種中心大排長龍冀完善流程
【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗　網上預約系統明早9時重開
21:44 2021/02/28
【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗　網上預約系統明早9時重開
K11 MUSEA 病毒檢測 檢測中心 商場

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣