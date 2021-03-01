【名潮食館群組】K11 MUSEA主動延長閉館至3月5日　為保障員工租戶訪客續安排檢測車進行覆檢

▲ K11 MUSEA主動再延長閉館至3月5日

K11集團發言人星期六公布將閉館深層清潔及檢測，原定3月2日開館，今日（1日）表示，為了確保員工、租戶及訪客安心，現在再延長閉館時間至3月5日，意味著最快要3月6日星期六才開館營業。同時，K11 MUSEA主動安排3部流動檢測車，為商場員工及租戶員工進行免費新冠肺炎病毒檢測。

K11集團發言人指將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障。而檢湔車昨天（28日）首日運作暢順，共完成1,500個檢測。

有見及此，K11 MUSEA閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

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同時在閉館期間，專業人員及智能消毒機械人，將持續為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。K11集團亦呼籲仍未進行檢測的租戶員工，盡快到商場自設的流動檢測車或社區檢測中心接受採樣檢測，保障健康惠己及人。

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責任編輯：羅嘉欣