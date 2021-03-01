【新冠肺炎】新增4間餐廳曾有確診者到訪　「名潮食館」群組1名患者曾訪多個餐廳及商場

▲ 新增4間餐廳曾有確診者到訪 「名潮食館，群組1患者曾訪多個餐廳商場。

新冠肺炎疫情持續，昨（28日）新增22宗確診個案，4宗不明源頭個案，5宗輸入個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有4間食肆曾有確診人士到訪，其中有「名潮食館群組」患者到訪多個餐廳及商場。

根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 K11 人文購物藝術館 The Chamber 24/02/2021 10992

油尖旺 柯士甸道 118-120 號 富都茶餐廳 24/02/2021 10999

觀塘 創紀之城 5 期 Table 18 Bar & Restaurant 26/02/2021 10999

灣仔 銅鑼灣廣場 2 期 牛大人 26/02/2021 10998

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「名潮食館群組」1名患者曾訪多個餐廳及商場

「名潮食館群組」患者中，一名37歲男患者(個案編號：10999)居於秀茂坪富華閣，他曾於2月24日至26日到訪柯士甸道「富都茶餐廳」、APM 5期「Table 18 Bar & Restaurant」及「京饌」。其中「京饌」早前已有2名確診者到訪(個案編號：10877、10878)。另外，患者又曾去過莊士倫敦廣場及美麗華廣場。

另一名53歲女患者(個案編號：10992)於觀塘駿業街中海日升中心建造業議會工作。她於2月25日發病，於潛伏期19至20日曾在K11 MUSEA 5樓「Lilium by Gitone」吃下午茶、病發前一日(24日)去過K11人文購物藝術館的「The Chamber」。2月22至23日曾到四區建造業議會訓練中心出席講座。

另一名31歲男患者(個案編號：10998)於3間酒店大堂詢問處工作，曾到訪銅鑼灣廣場2期的「牛大人」。

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新冠肺炎肆虐，除了佩戴口罩預防飛沬傳播外，不少人都忽略穿著的衣物都會匿藏細菌。曾於2003年沙士期間，負責診治懷疑染病的癌症病人臨床腫瘤科專科醫生曾偉光，當年於沙田威爾斯親王醫院工作。當時其部門有同事感染沙士，他不時會為前線醫護同事提供最新的防疫資訊。

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責任編輯：楊宛茜