【達哥逝世】吳孟達臨終一刻雙眼睜開　田啟文林子聰遺憾太遲探望

▲ TVB昨播出吳孟達特輯。

吳孟達不幸離世，TVB在昨晚（2月28日）製作直播的特備節目紀念達哥，吳孟達的生前好友如田啟文、林子聰、曾志偉、王晶、鄧英敏、苑瓊丹等出席，緬懷達哥生前點滴。

當中，見證住達哥離世的田啟文感受最深，表示：「到這一刻仍未接受到他離開。」他並自責未有及早探吳孟達，相見時已是達哥彌留的一刻。

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▲ 多位達哥生前好友齊作悼念。（東星圖片）

田雞遺憾太遲探望

田啟文哽咽回憶當時在醫院的情況：「醫生話他瞓住，聽到晒我哋講嘢，但畀唔到反應，一直閉緊雙眼，直到臨走一刻瞪大眼畀反應，跟住就走。我原本安排早啲去睇他，但又不想咁多媒體阻到佢，又怕疫情會帶病菌去醫院...他講到嘢時唔喺他身邊傾多啲偈，到他畀唔到反應先出現。」

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至於肥仔聰表示，之前一直有用短訊與達哥溝通，原本更想邀達哥演出電影，但當時吳孟達表示檔期已排到5月之後：「當時佢覆短訊都喘晒氣，我有叫佢睇住身體，但佢鍾意拍嘢，仲話要未做過嘅角色先接。」

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跟達哥家人研辦追思會

紀錄節目完結後，田啟文接受訪問表示，因為忙着回覆媒體，暫未有跟周星馳聯絡，至於吳孟達的追思會，要與達哥的家人商量後再作決定，另外他稱90多歲高齡的吳媽媽十分傷心：「不想再刺激到她，希望不要有那麼多負面報道，尤其是假新聞。」

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他並表示吳孟達在2014年大病後已知人生無常所以早立下遺囑，並澄清對方沒有經濟問題，子女亦沒有爭產。

另外，曾志偉在節目中憶述達哥生前點滴時不禁流淚，在之後他的心情仍未能平伏：「一路講，達哥的畫面就會一個一個浮現出來，就更加懷念他。達哥的待人接物，令你好難不懷念。無論幕前同你對戲，還是幕後收工同你食飯分享人生，他是好豁達、樂觀，有他的場面一定有笑聲，他無論如何唔舒服都不會告訴你，會死頂。」

同場加映：陳勉良訪問