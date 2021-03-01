【林鍾一戰】鍾培生解釋邀約打擂台原因　林作再口出狂言：輕鬆打殘你【有片】

▲ 鍾培生不滿被消費決掀擂台戰，林作繼續口出狂言：「輕鬆打殘你！」

「香港電競之父」兼富三代鍾培生，早前因受到林作充社交網站的留言挑釁，於是鍾培生公開邀請林作打擂台，從而衍生各種風波。近日鍾培生到TVB錄影《#後生仔傾吓偈》，並接受娛樂新聞台訪問，親自剖白是次「引戰」原因，而林作繼續打「口水戰」，在訪問片段下留言：「輕鬆打殘你！」

林作與鍾培生的擂台戰，全因早前林作於鍾培生的一段訪問下方留言，指對方仿效他以100萬港元投資新搞作。隨後雙方在各自社交平台隔空回應，鍾培生坐言起行為擂台戰擬合約，林作拍片高調撕毀，後來又引起練拳訓練費等風波，花生滿地吸引網民追看。

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▲ 富三代鍾培生擁有不少珍藏跑車。（Facebook圖片）

鍾培生解釋約戰原因

近日鍾培生應邀到TVB錄影節目《#後生仔傾吓偈》，期間接受無綫娛樂新聞台的訪問。

鍾培生親自回應引起「林鍾一戰」的原因：「我不喜歡被人消費，我覺得我們的等級不同，我在分享愛，但你在做消費別人的事，既然你想消費我，我們可以用一個最公平公正的地方，就是擂台，擂台面前人人平等。」

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▲ 鍾培生到電視城錄影時接受娛樂新聞台訪問。（影片截圖）

講到平日比較冷靜的鍾培生今次罕有地「追擊」林作，是否因為對方觸及其底線時，他坦言本來並不知對方留言挑釁一事，但剛巧在他最繁忙之時，收到不少訊息留言告知他：「他們炸我inbox說有人抽你水喎。PR有叫我千萬不要回覆，但我血氣方剛就出了帖文回應說『Dude，Let's do』。」

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▲ 鍾培生作客《#後生仔傾吓偈》。（影片截圖）

鍾培生充滿信心

其實鍾培生因為與林作同為12月23號生日，因此過去已不時被拉在一起討論，鍾培生對此早已感相當不滿。

對於是次擂台戰，有打拳習慣的鍾培生直言對自己有信心：「之前打過三次慈善拳賽，相信林作跟過去三個對手相比，他是最弱的一個，但這次會是我練得是勤力的一次。我其實已經讓賽，他重我接近十多磅，在合約的談判都是在針著磅數的問題，他重我大約兩個磅，我都不介意，願意上去比試。」

鍾培生又透露，有關擂台戰的合約差不多已擬訂好，只差林作的簽名：「他簽就簽，不簽就由他去。不簽就move on，叫他不要再消費我。」

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▲ 林作繼續在社交網站打「口水戰」。（Facebook圖片）

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喜歡電影和支持創作的鍾培生同時透露，今年將投資演唱會及電影，謙稱並非電影專家的他表示：「應該用『支持』而非投資，知道有電影在找出品人，我以不看回報的角度去看，知道電影業非常艱辛，如果有能力更加應該出一分力。」

被問到會否擔演其中一角，他笑言如果只是「Hi、Bye」的簡單過鏡角色就可以，太多對白擔心應付不來。

▲ 鍾培生以100萬現金邀請林作出戰擂台賽。（Facebook圖片）

不過在鍾培生的受訪影片底下，又見到林作的留言：「輕鬆打殘你。」

隨後他又轉發該段影片和報導，直言：「我不是消費你。我是要消滅你。」及後又表示將會於一週內給大家一個交代。而鍾培生則未有理會林作，繼續更新他的YouTube頻道，表示準備了270萬請他的會員到星級髮型屋剪頭髮。

同場加映：張明偉訪問

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