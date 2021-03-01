【抗癌鬥士】骨髓含大量癌細胞化療標靶藥均無效　22歲血癌復發少年盼籌300萬試新療法

▲ 22歲血癌復發少年盼籌300萬試新療法。

22歲、中華聖潔會靈風中學畢業生梁碩銘，19歲首次發現患上血癌，不幸去年11月復發，需立即住院接受治療，暫停學業。雖然先後接受標靶藥物治療及化療，但都無助控制病變。醫生建議考慮使用一種新型細胞療法CAR-T，但CAR-T藥費高達300萬港元。梁碩銘指，自己於單親家庭長大，父親因疫情現時已失業，無能力承擔昂貴的治療費用，故希望眾籌藥費。

梁碩銘透過「中華聖潔會靈風中學校友會」Facebook專頁指，血癌復發後，本來計劃接受化療，但效果未能達到預期，於是接受標靶藥物治療。不過，用藥後再抽取骨髓，發現骨髓內有更大部份是癌細胞，即標靶藥物未能控制病變，暫時不能進行骨髓移植。

醫生建議他可考慮使用一種新型的細胞療法CAR-T，但CAR-T藥費昂貴，未納入醫管局藥物名冊，需自費約300萬港元。

對此，梁碩銘表示：

由於自己在單親家庭長大，父親因疫情現時已失業，沒有能力承擔今次昂貴的治療費用。所以藉此希望能得到各人的幫助眾籌藥費。希望各位可以幫忙。

捐款詳情【按此了解】

港大醫學院以CAR-T治癒血癌復發港隊沙排代表

上月，港大醫學院内科學系團隊引入細胞移植技術，成功治癒血癌復發的港隊沙排代表劉梓浩，團隊指劉再復發機會低，並稱以往沒有新技術時，血癌復發患者存活率只有10%，形容為「九死一生」，團隊表示醫管局今年中將引入新技術治療血癌病人。

香港男子沙灘排球代表劉梓浩2018年確診B細胞急性淋巴白血病，去年9月復發而眾籌60萬元醫藥費，作使用新標靶藥用費，同年10月底將基因改造的細胞回輸至身體。他表示，療程完結3個月後，沒有任何併發症，接受治療時清醒，亦沒有不適。

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責任編輯：楊宛茜