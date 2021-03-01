【讚賞子女】父母批評多於肯定形成自卑心 Esther Chu：肯定是最大的獎勵

▲ 肯定子女比批評更重要。

獎項有它的意義，代表着肯定。小兒班內每星期都有「班中之星」選舉，班主任會選出一名在學業及性格上有進步的學生，獎勵他們選擇一個遊戲在班內一起玩耍。

上星期，小兒第一次得獎，當老師在zoom class宣布的時候，在旁陪讀的我，目擊兒子雀躍到尖叫跳起，我完全感受到他的興奮，當然也為他驕傲。

得獎固然令小兒開心，尤其老師看出他的努力，是非常鼓勵的，使他更有動力去進步。因為，學生需要老師的肯定，正如兒女需要父母的肯定一樣。

獎項只是肯定的代表，它能成為外在的推動，讓孩子願意做得更好，肯定卻遠比獎項更重要。

如果我們可以多肯定孩子，他們便有更多恍如得獎的快樂，我們的肯定是孩子最大的獎勵。

然而，隨着孩子長大，父母也逐漸緊張他們的學業成績，沒有太多時間留意給予學業以外的肯定，並且彈多過讚，彷彿怕讚壞子女。

我所接觸的孩子及少年，大多認為自己不夠好，總覺得比人差，就是因為接受批評多於肯定，父母和老師都很少稱讚他們。

我們都忘記了當初對孩子單純的肯定，那些年可以真誠地、雀躍地、毫不吝嗇地讚賞孩子學懂說第一句話、學行第一步、願意說sorry、能自己上廁所、會分享自己的玩具.............等簡單事情。

現在，孩子做好功課，我們嫌不夠好，要他們溫書；當他們溫好書，我們嫌不夠好，要考好試；當考試成績平平，我們嫌不夠好，要他們分數更好。努力後得了一個獎，又要努力得第二個獎，這種努力永無止境，這些肯定亦很虛浮，得到了一剎那的快樂後，便成為壓力，又要拼命去獲取更多肯定。

肯定的意思是承認事物的價值及真實性。子女除了學業之外，還有很多方面是值得讚賞和肯定。孩子愈長大，他們的特質愈鮮明，例如他們的性格、眼光、想法、愛心、付岀、創意以及各樣長處，父母應該可以認出來的，給予很多讚許的。

我家大兒子的成績真的一般般，但他有一顆慷慨的心。最近，我如常地給他零用錢返學，他卻拒絕，告訴我會用他自己的利是錢返學搭車，並且把餘下的利是錢買了一份大禮物，送給一位他很喜歡的小朋友。這件事令我非常感動，我對他說：

媽媽很為你驕傲，因為你懂得愛人！

他懂愛人是事實，我只不過肯定這真實性，讓兒子知道自己的美善。

我認為性格永遠比成績更重要，做父母應該不斷肯定子女生命裏面的美好事實，不要因為孩子長大或社會的價值觀已停止讚賞他們。反而要像澆水一樣，每天灌溉肯定這些屬於你兒女的特質，也是你給兒女可以永遠留在他們心裏的重要獎項。

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