【金球獎2021】《靈魂奇遇記》奪最佳動畫　麥克雷法路迷你劇封帝

▲ 《I Know This Much Is True》

第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行，因為疫情關係，頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地直播，由愛美寶娜（Amy Poehler）及天娜菲（Tina Fey）隔空任主持。

迪士尼與Pixar動畫動畫《靈魂奇遇記》（Soul）以大熱姿態奪最佳動畫。此外又奪得最佳原創配樂。

現於香港上映《靈魂奇遇記》在剛過的的周六、日成地票房第一名 ，較上畫周六、日升幅多達56%。在香港自2月18日上映至2月28日止，累積票房8421495元，共126678人次入場。

最佳迷你劇與電視電影男主角，由「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）獲得。他在致辭時宣讀環保宣言，更表示很高興現在愈來愈多人支持環保。

另外，「黑豹」男星丹尼爾卡盧亞憑 《Judas and the Black Messiah》獲金球獎最佳男配角。

喜劇組視后由《Schitt’s Creek》的Catherine O’Hara憑《富家窮路》，撃敗超人氣的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）莉莉哥連斯（Lily Collins）。

至於最佳編劇，由Aaron Sorkin自編自導的Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》奪得。