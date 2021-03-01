【趣味數學】只為操練應付考試扼殺解難能力 教師爸爸出書從生活化學數學

▲ 馮澤謙推出新書，用生活化學數學。

當家長遇到孩子說「數學很難」、「學數學有甚麼用處」、「對數學沒興趣」等等負面說話時，會如何回應？

從事教育工作多年，曾任中學教師的馮澤謙，新近寫了一本給小學中高年級學生的數學書，沿用新雅文化出版的《奇龍族學園》裏的卡通人物，透過多個有趣和生活化的故事，讓孩子能深入淺出地去理解運算、圖形、分數等主題，提升他們的解難能力。

馮澤謙指出，數學並非脫離生活，而是源於生活，更是要回歸於生活的，解決生活中遇到的問題，就是最自然的數學應用題。

只是社會的焦點太着重考試，要計得到答案才叫成功，令到學生不曉得原來在課堂上學到的數學知識，是可以應用到生活上。

正好出版社去年有了一些專用於數學書上的卡通人物設定，利用卡通人物吸引孩子的閱讀興趣，是一個有效的方法。馮Sir說書中的20個故事，靈感大部分來自5歲兒子和自己的成長經驗。首個故事是要到超市購物，但超市貨品的價錢，絕大部分在小數位都後會出現8、9等要進位的數字，要小朋友心算計價錢，確是為難。

生活中的快速計算

於是他在故事中教小朋友利用填補法進行運算。「日常生活中使用加法時，常會出現一些較大的數字需多次進位，這會令運算速度減慢。如使用填補法便會容易得多，先把小數填補為整數，或將個位填補為零，最後再把計到的整數減回小數點總和便成。」

馮Sir亦提醒這些方法不能一蹴即就，需要慢慢和孩子練習，讓他們對整數和小數點有概念。

因此家長可多帶孩子多逛超市、看價錢，讓他們明白這些數學是會在日生活中應用到的，並不是考試題目。

他又提到在生活中要掌握到快速計算，還有許多方法，例如合十法、加法和乘法、加法和除法、估算法等，都是有效的計算方法，教懂孩子明白箇中運算準則，是令他們對數學有基本概念的先決條件。

幣值面額制定是數學

要在生活中列舉應用到數學的例子俯拾皆是，在書中馮Sir問到「砂糖比方糖那種體積會更易溶於水中？」、「如想把牛扒快煮熟，可以切粒、切片外還可以怎樣做？」等。

以上這些問題，小朋友都很喜歡搶着答。但即使答對，問到解釋時，他們又不會聯想到和數學裏的面積有關。家長可以慢慢解釋因砂糖呈沙狀，而方糖是粒狀，當兩者的總面積相同時，砂糖的總表面面積較大，便更易溶於水中。這時小朋友便會明白到一樣物件的總面積大或小，是會影響到物件最終的效用結果。

記者不慧，還是看了此書才知道為甚麼香港的硬幣只有1毫、2毫、5毫、1元、2元、5元和10元。數學家發現到，10以內的整數都可以用1、2或5組成，而且最多只需要3個數字，例如7=2+5、8=1+2+5、9=2+2+5，以此原理應用在硬幣面額的制定上，我們便可以帶較少的硬幣去購物，交易也會更便利，如是者應用到紙幣上的面額亦然。

不要着重操練為考試

馮Sir畢業於香港科技大學物理系，配合近年STEAM教育趨勢，書中也有兩個單元講解數學如何在科技和工程上應用。他先以現在小朋友常接觸到的電腦鍵盤打開故事引子，再揭曉電腦鍵盤是利用矩陣原理，即是利用「行」（橫行）和「列」（直行）的數值去表示平面上的位置。

其實這是我小時候對電腦鍵盤好奇，把家裏的電腦鍵盤拆件來研究，望下望下發現到的。

馮Sir認為學好數學並不一定要有天份。「數學頭腦好的確是有幫助，但我認為數學不是一堆死數字，而是有生命的。小朋友覺得數學難，許多時他們用了背誦死記來記公式。目的是用來應付考試，以為一味地操練便能熟習。這只是短期性的應付方法，最根本還是要完全明白和理解。」

他又說到作為教師需具備同理心，要用小朋友的角度去思考問題。「許多時小朋友看似幼稚的問題，其實往往有着仔細的洞察力，許多偉大的科技發明便是由所謂的童心未泯開始的。」

最後，他笑說此書雖是一本兒童課外讀物，內容亦覆蓋了高小的課程範圍，中高班小朋友應可自己看得懂，但他也建議家長和子女一同閱讀，書內每個章節的「你問我答」和「數學小學堂」欄目，實用之餘也饒富趣味。希望孩子能從中感受到運用數學知識去解決實際生活中的問題所帶來的快樂，從而激發他們學習數學的興趣，讓他們逐漸愛上數學。

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記者：郭秀芳