【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權罪今提堂　法院外約300人排隊旁聽

▲ 47名被告今早由多輛警車押解到西九龍裁判法院應訊。（林宇翔攝）

55名組織或參與民主派初選人士早前涉違反港區國安法被捕後獲保釋，各人日前接獲警方通知於昨（2月28日）提早到警署報到，其中47人被正式落案起訴及通宵扣查，今（1日）早於西九龍裁判法院提堂，法院外約有200至300人排隊進庭旁聽，期間一度有人高叫口號。

47名被告包括戴耀廷（56歲；退休人士）、區諾軒（33歲；大學客席講師）、趙家賢（35歲；東區區議員）、鍾錦麟（32歲；西區區議員）、吳政亨（42歲；無業）、袁嘉蔚（27；南區區議員）、梁晃維（23歲；中西區區議員）、鄭達鴻（32歲；東區區議員）、徐子見（53歲；東區區議員）、楊雪盈（34歲；灣仔區區議員）、 彭卓棋（26歲；南區區議員）、岑子杰（32歲；沙田區區議員）、毛孟靜（64歲；無業）、何啟明（32歲；深水埗區區議員）、馮達浚（25歲；數碼營銷）、劉偉聰（53歲；律師）、 黃碧雲（61歲；無業）、劉澤鋒（24歲；議員助理）、黃之鋒（24歲；無業）、譚文豪（45歲；商人）、李嘉達（29歲；觀塘區區議員）、譚得志（49歲）、胡志偉（58歲；無業）、施德來（38歲；無業）、 朱凱廸（43歲；黃大仙區區議員）、張可森（27歲；屯門區區議員）、黃子悅（23歲；學生）、伍健偉（25歲；元朗區區議員）、尹兆堅（51歲；葵青區區議員）、郭家麒（59歲；醫生）、吳敏兒（50歲；教師）、譚凱邦（40歲；荃灣區區議員）、 何桂藍（30歲；無業）、劉頴匡（27歲；辦公室助理）、楊岳橋（39歲；律師）、陳志全（48歲；無業）、鄒家成（24歲；學生）、林卓廷（43歲；北區區議員）、范國威（54歲；社工）、呂智恆（38歲；西貢區區議員）、 梁國雄（64歲；無業）、林景楠（32歲；商人）、柯耀林（49歲；西貢區區議員）、岑敖暉（27歲；荃灣區區議員）、王百羽（30歲；元朗區區議員）、李予信（27歲；東區區議員）及余慧明（33歲；醫管局文職人員）。

據悉，各被告被控1項串謀顛覆國家政權罪。

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各人今早陸續由警車押送到西九龍裁判法院，有公眾得悉各人今早提堂，今早約200至300人一度在法院外排隊等派籌旁聽，警方在法院外拉起膠帶作人流管制，公眾人士進入法院前須使用「安心出行」登記或填寫登記表格。早上排隊期間，法院外一度有人高叫政治口號。

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記者：王仁昌