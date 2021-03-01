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【瘋狂勁減】Michael Kors限時開倉1折起　OL至愛手袋最平$900有交易【內附地址】

休閒消費 13:41 2021/03/01

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熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

美國時裝品牌Michael Kors於３月２日起限時開倉，大量時款手袋1折起，最平900元有交易。。

近年美國時裝品牌Michael Kors可說是氣勢強勁，憑著走中價位路線殺出一條血路，母公司Capri先後收購Versace和Jimmy Choo，雖然因為最近疫情令第二季財季銷量額下跌，但始終有一批OL捧場客，品牌由明天舉行開倉，產品由1手折起，$900就可以買到一個手袋，沒有一個不去掃貨的理由。

Blakely手袋原價$5,400、減至$1,200。（圖片由品牌提供）

一個疫情，美國市場自然向下滑，反觀Michael Kors在中國銷情大好，據品牌去年雙11的銷量，成交額就破紀錄，是2019年的5倍，兩款產品銷量破100萬，品牌在中國天貓旗艦店的支持人數有134萬。

點擊圖片看減至1,200至1,500元之選：

    點擊圖片放大
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不過，這4天大家都不必去本地的專門店購買了，因為品牌總動員開倉由明天開始，貨品由女裝手袋、銀包，女裝、至男裝袋全部一一落齊，售價前所未有的抵，全部手袋由$900至$1,500，高踭鞋只售$150，波鞋$300、銀包$500、完全是瘋狂入貨的大好機會，買多數個「粗用」完全合乎經濟原則。

點擊圖片看減至1,000元或以下之選：

    點擊圖片放大
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Michael Kors開倉info：

日期：3月2至4日（11：00am-8：00pm）

        3月5日（10：00am-7：00pm）

地點：荔枝角長義街9號D2 Place One，The Space（荔枝角地鐵D2出口）

同場加映：陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」【下一頁

記者：何偉雄

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