【瘋狂勁減】Michael Kors限時開倉1折起 OL至愛手袋最平$900有交易【內附地址】
休閒消費 13:41 2021/03/01
近年美國時裝品牌Michael Kors可說是氣勢強勁，憑著走中價位路線殺出一條血路，母公司Capri先後收購Versace和Jimmy Choo，雖然因為最近疫情令第二季財季銷量額下跌，但始終有一批OL捧場客，品牌由明天舉行開倉，產品由1手折起，$900就可以買到一個手袋，沒有一個不去掃貨的理由。
一個疫情，美國市場自然向下滑，反觀Michael Kors在中國銷情大好，據品牌去年雙11的銷量，成交額就破紀錄，是2019年的5倍，兩款產品銷量破100萬，品牌在中國天貓旗艦店的支持人數有134萬。
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不過，這4天大家都不必去本地的專門店購買了，因為品牌總動員開倉由明天開始，貨品由女裝手袋、銀包，女裝、至男裝袋全部一一落齊，售價前所未有的抵，全部手袋由$900至$1,500，高踭鞋只售$150，波鞋$300、銀包$500、完全是瘋狂入貨的大好機會，買多數個「粗用」完全合乎經濟原則。
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Michael Kors開倉info：
日期：3月2至4日（11：00am-8：00pm）
3月5日（10：00am-7：00pm）
地點：荔枝角長義街9號D2 Place One，The Space（荔枝角地鐵D2出口）
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記者：何偉雄