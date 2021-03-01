【家居意外】4歲男童誤吞圖釘刺穿肺亡　母痛籲家長注意︰一粒小文具能奪命

▲ 美國一名4歲男童誤吞一粒圖釘，不幸刺穿肺部，搶救無效離世。

家居意外防不勝防，父母一個不留神，恐造成終身遺憾。美國一名4歲男童誤吞一粒圖釘，不幸刺穿肺部，留醫一周後，搶救無效離世。男童的媽媽悲痛呼籲家長，以其子的悲劇引以為戒，注意家居安全，慨嘆家中一件平常的小文具就能置孩子於死地。

據英國《每日郵報》報道，來自美國華盛頓州的29歲媽媽Ayla Rutherford於1月有一日正在洗澡時，聽到家人在樓下尖叫，於是衝進房間去尋找29歲的丈夫Josh，當時丈夫正為4歲的兒子Axel進行稱為「Heimlich Manoeuvre」的腹部衝擊急救法，嘗試清除堵塞他呼吸道的異物，又進行心肺復甦法。

圖釘刺穿肺無法呼吸

當時Ayla仍未知道發生甚麼事情，只見Axel已失去知覺，臉部開始呈藍色。他們將兒子送往醫院救治，醫生沒有發現任何東西阻塞Axel的喉嚨，掃描後才發現他吞下了一粒圖釘，圖釘刺穿了他的左肺，令他無法呼吸。

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醫生為Axel施行手術，經過兩小時的手術，成功取出卡在他肋骨之間的小圖釘。Ayla和Josh終於再見到他們的小兒子，但Axel已無法自行呼吸，而且醫生告訴他們，Axel沒康復的可能，因為他曾長時間缺氧，而且心臟停頓過5次。

Axel留醫一周，經過4次腦死亡測試後，於1月17日在父母的懷抱中不幸去世。Ayla心痛指出，Axel臨終時年僅4歲1個月零4天，一件簡單的文具就將他們心愛的兒子永遠帶走，令一家人感到非常悲痛。家人已為Axel舉行了追悼會，並於2月6日將其遺體火化。

提醒家長勿重蹈覆轍

圖釘是家中平常不過的小東西，只是小朋友一旦撿起放進嘴裡吞下，便足以刺穿他們的肺部，後果不堪設想。Ayla提醒家長要小心處理甚至扔掉家裡的圖釘，以防止他們的孩子遭受同樣的悲慘命運︰

這真是意外，我能做的就是防止其他人再經歷這樣的悲劇。如果家中周圍有圖釘，請將它們扔掉或鎖起來，不值得因此讓你的孩子受苦。

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責任編輯：王明芳