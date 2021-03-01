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【金球獎2021】Emma Corrin《王冠》爆冷奪視后　《后翼棄兵》安雅輸影后

娛樂 10:47 2021/03/01

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Emma Corrin爆冷奪得最佳女主角。

在《王冠》演戴妃的愛瑪歌連（Emma Corrin）奪得金球獎視后，揮低大熱的奧莉花高雯（Olivia Colman）飾演的英女皇一角。

愛瑪得獎時非常驚訝，後感謝拍檔與劇組，特別感謝「魅力王子」佐斯奧康納，亦感謝戴安娜，在一切事都充滿同情心與憐憫之心。

《王冠》

而電視劇劇情組最佳男主角得主，同由《王冠》飾演查理斯王子的Josh O' Connor奪獎。《王冠》亦奪得最佳劇集大獎，橫掃劇集界別成大贏家。

至於獲兩項提名的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），早前被爆出賄賂協會會員。劇中女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）最後失落喜劇組視后，由《Schitt’s Creek》女星Catherine O’Hara奪得。 

《艾蜜莉在巴黎》失落喜劇組視后。

電影方面，英國女星Rosamund Pike憑Netflix作品《完美監護人》（I Care a Lot），爆冷奪屆金球獎歌舞片/喜劇影后。

至於憑大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）競逐迷你劇視后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），同以《EMMA：上流貴族》（Emma）角逐音樂/喜劇組的最佳女主角，最終落敗。

安雅以性感造型拍片講感受。

不過，安雅最終以《後翼棄兵》奪迷你劇與電視電影最佳女主角，她多謝團隊及觀眾，自言想繼續拍這部劇。 《後翼棄兵》亦奪得最佳迷你劇。

另外，32歲黑人男星丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）憑電影《Judas and the Black Messiah》大熱獲得最佳男配角。

迷你劇及電視電影最佳男配角，則由曾演《星球大戰》（Star Wars）系列的28歲黑人男星約翰保也加（John Boyega），憑Steve McQueen執導的電影系列《Small Axe》獲得。

撰文 : TOPick柴犬出動

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