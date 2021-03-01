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【防疫措施】政府放寬後食肆群組爆發　袁國勇：過早寬措施致疫情反彈

社會 10:43 2021/03/01

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港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為港府過早放寬措施令疫情反彈。

本港新冠肺炎疫情仍波動，港府於上月年初七（18日）起放寬防疫措施，包括重啟晚市堂食及容許4人一枱等，不過鬆綁後不足一周，尖沙咀K11 MUSEA名潮食館隨即爆發逾40人的食肆群組；港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為港府過早放寬措施令疫情反彈，另有專家相信若能及時追蹤所有密切接觸者，未必會出現多代傳播。

K11 MUSEA名潮食館至今有44人確診，包括約20名食客。詳細即看：【下一頁】

袁國勇表示，相信港府放寬社交距離措施基於要重振經濟，惟第4波疫情在農曆新年前已幾近結束，港府過早放寬而令病毒傳播鏈重燃。他又認為，若確診者的密切接觸者都能及時接受病毒檢測與隔離檢疫，或許能夠遏止這一輪疫情爆發。

至於應否重新收緊食肆晚市堂食等防疫措施，另一政府顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，及呼吸系統科專科醫生梁子超均認為，暫僅一間餐廳有大型爆發，或只屬個別事件，難因一宗爆發就收緊防疫措施。惟許樹昌強調當有其他食肆群組爆發就要重新考慮。梁子超又認為，該食肆群組僅發生一星期左右，相信傳播只達第二代。詳細即看：【下一頁】

K11 MUSEA再延長閉館至3月5日，繼續安排員工租戶覆檢。詳細即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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