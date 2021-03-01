升學就業向專業路出發　條條大路通羅馬

不少年輕人興趣多多，如果可以循興趣找到未來升學及專業的發展路向，相信定能事半功倍。伍善正及陳思伶兩位年輕人均透過修讀職專文憑課程，裝備專業技能，發揮所長，現分別於IT及工程界開展理想事業。

按興趣發展一技之長

已成為助理雲端建築師的伍善正(Mike)，初中時期已獲得多個3D動畫製作獎項，於電腦方面的才華嶄露頭角，並經常在校內與同學分享IT「絕技」，令升學輔導老師亦注意到Mike的潛能。「老師建議我報讀青年學院的職專文憑（DVE）課程，當中的資訊科技課程有教授動畫製作及全面的多媒體應用知識，引起了我的興趣。其後和父母參加院校開放日，親身向課程導師了解更多後，便決定報讀課程。」

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DVE課程讓Mike認識網絡保安、雲端應用等不同IT範疇，亦能鑽研自己感興趣的網絡遊戲創作技術。青年學院的互動課堂教授實用知識，Mike亦不忘將知識活學活用，「我曾運用所學的編程技術，自動運算不同科目的課堂出席率，方便核對學校的紀錄，還深受同學歡迎呢！」

雲端行業創新天 業界比賽屢獲獎

三年的DVE課程亦讓Mike擴闊對IT行業的認識。「雲端運算發展迅速，DVE課程中教授的網絡系統及資料庫等知識，鞏固了日後的學習，我亦計劃循相關方向發展專業。」DVE畢業後，Mike選擇升讀香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，並獲安排於跨國雲端運算服務公司亞馬遜網絡服務(Amazon Web Services, AWS)實習，汲取寶貴實戰經驗。Mike的專長得以全面發揮，期間繼續參加業界比賽，更憑創意項目獲得多個獎項。Mike寄語同學:「我是一個很典型對IT有興趣，但對其他術科提不起勁的學生。其實早一步學習自己喜歡的科目，少走『冤枉路』，對自己的發展可能更有幫助。」

▲ 伍善正（Mike）捉緊IT行業發展趨勢，現於雲端企業擔任助理雲端建築師，計劃未來報考學位課程，進一步裝備自己。

主動探索升學選擇 踏上電機工程之路

另一位DVE畢業生陳思伶現為中華電力有限公司(中電)二級技術員。思伶於中五後入讀DVE(電機工程)課程，首年於青年學院學習基礎知識，第二年起便透過VTC Earn & Learn職學計劃加入中電接受在職培訓，賺取穩定收入的同時亦以兼讀形式完成DVE課程，獲得認可學歷。

中電職場學以致用 培訓裝備知識與技能

在中電接受在職培訓期間，思伶曾在不同崗位工作，其中印象最深刻的是曾參與建設供電設備，為一個大型屋苑供電。「我們由零開始動手，將不同電力設備及組件組裝成屋苑的供電掣房，很有成功感。」她認為DVE課程與職學計劃相輔相成，課程所學都能在有系統的職場訓練中得到實踐，大大提升學習效果。

思伶憑着積極正面的工作態度及優秀表現，更獲得2019年尤德爵士紀念基金優秀學徒獎。思伶現已完成DVE課程，並成為中電的技術員，主要負責電站的電力設備維修及保養工作。她計劃報讀高級文憑課程，繼續裝備專業知識，逐步於電力工程方面發展專業。回顧過去幾年的學習過程，思伶認為DVE課程幫助她找到目標，學習更有動力。「家人也覺得我更加開朗，他們看到我在工作上有不錯的發展，也會和身邊的親戚朋友分享我的升學經驗。」

▲ 思伶感激公司前輩的耐心教導，助她更投入於中電的工作。

職專文憑課程提供共21個課程，涵蓋三大專業範疇包括「工程」、「設計與資訊科技」及「商業與服務」，畢業後可選擇升學或投身專業。

（資料由客戶提供）