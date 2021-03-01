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【新冠疫苗】截至早上10時36分進入網上預約系統需等候23分鐘　8間接種科興疫苗的接種中心可供預約

社會 10:49 2021/03/01

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截至早上10時36分進入網上預約系統需等候23分鐘。（網頁截圖）

港府採購的新冠疫苗陸續抵港，並已展開疫苗接種計劃，過去一周已有逾1.36萬人接種首劑疫苗，計劃網上預約系統今（3月1日）早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。截至早上10時36分，系統顯示要等候23分鐘。

政府表示，已運抵本港﹑由德國生產的「復必泰」（BioNTech），政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種，具體安排會在短期內公布。

政府指，網上預約系統重新開放後，市民可在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

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為市民接種科興疫苗的8間社區疫苗接種中心：

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同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜

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