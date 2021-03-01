【名潮食館群組】梁子超料食肆群組只達第二代傳播　促當局迅速追蹤接觸者避免「網絡式擴散」

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。

港府於上月年初七（18日）起放寬防疫措施，包括重啟晚市堂食及容許4人一枱等，隨後K11 MUSEA名潮食館即爆發群組，至今累計44人確診，當中有約20人為食客。專家指現時的傳播只達第二代，認為如可迅速追回所有有關的接觸者，或可避免網絡式擴散。

K11 MUSEA名潮食館至今累計44人確診。詳情即看：【下一頁】

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，該食肆群組僅發生一星期左右，相信傳播只達第二代，若當局可迅速追回所有有關的接觸者，未至會好像上次跳舞群組般，兩、三星期後產生大型的網絡式擴散。

至於被問到是否需要收緊食肆晚市堂食等防疫措施，他則認為是次染疫人士為午市食客，相信與放寬晚市無直接關係，但認為重開晚市堂食令大量員工要檢測，致有病徵及有風險人士延誤檢測，才是令疫情再次反彈的主因，他促請港府優先為有病徵者檢測，盡快獲得檢測結果，又建議市民避免繁忙時間聚集，分散進餐擠迫情況。

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記者：鄧凱文