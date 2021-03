【最強媽媽】曾被醫生斷言不能走路　鍾麗淇分享大女行路照鼓勵同路人

▲ 鍾麗淇IG鼓勵同路人。

鍾麗淇在2010年與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚,2010年鍾麗淇誕下Isabella,可是她患有罕見基因病,當時醫生曾斷言Isabella不能走路和活不過兩歲,鍾麗淇母女卻將不可能變成可能。

現在Isabella已經10歲,並且可以在支架幫助下行路,十分堅強叻女。

【最強媽媽】長女患腦癇症曾錯誤處理 鍾麗淇分享急救法盼大眾了解罕見病

▲ 鍾麗淇已是兩女之母。(鍾麗淇IG)

鼓勵同路人

鍾麗淇在昨天(2月28日)國際罕見病日於個人社交平台上載Isabella在支架幫助下行路的照片,並時分享寫道醫生曾告訴她Isabella「可能不行」,但她回應:「所以她也可能可以!」。

▲ 鍾麗淇大女打破斷言。(鍾麗淇IG)

鍾麗淇並在IG發文:「A diagnosis is a platform, a prognosis is just a possibility. So as wobbly a foundation you may have been given....keep building, keep thriving, be inspired and be Hopeful!!」

以此鼓勵有同樣歷程的父母不要輕易放棄。

【堅強媽媽】鍾麗淇與患病女兒攜手挑戰命運 特殊兒童家長:不需要感到自卑

曾被斷言不能走路

▲ 鍾麗淇以積極心態陪伴女兒對抗病魔。(鍾麗淇IG)

鍾麗淇母女不向命運低頭

Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf-Hirschhorn Syndrome),手腳會軟弱無力、發展遲緩,更一度被斷言不能走路,甚至可能撐不過兩歲生日。

但鍾麗淇並沒因醫生的診斷而放棄,以積極心態陪伴女兒對抗病魔。在全家人悉心照顧,堅強的Isabella也戰勝「撐不過兩歲」命運,今年10歲的她不只能夠靠支架走路,更獲心儀特殊學校取錄。

鍾麗淇亦不時在IG分享與女兒的生活點滴,記錄孩子的成長。

