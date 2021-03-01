【最強媽媽】曾被醫生斷言不能走路　鍾麗淇分享大女行路照鼓勵同路人

▲ 鍾麗淇IG鼓勵同路人。

鍾麗淇在2010年與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚，2010年鍾麗淇誕下Isabella，可是她患有罕見基因病，當時醫生曾斷言Isabella不能走路和活不過兩歲，鍾麗淇母女卻將不可能變成可能。

現在Isabella已經10歲，並且可以在支架幫助下行路，十分堅強叻女。

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▲ 鍾麗淇已是兩女之母。（鍾麗淇IG）

鼓勵同路人

鍾麗淇在昨天（2月28日）國際罕見病日於個人社交平台上載Isabella在支架幫助下行路的照片，並時分享寫道醫生曾告訴她Isabella「可能不行」，但她回應：「所以她也可能可以！」。

▲ 鍾麗淇大女打破斷言。（鍾麗淇IG）

鍾麗淇並在IG發文：「A diagnosis is a platform, a prognosis is just a possibility. So as wobbly a foundation you may have been given....keep building, keep thriving, be inspired and be Hopeful!!」

以此鼓勵有同樣歷程的父母不要輕易放棄。

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曾被斷言不能走路

▲ 鍾麗淇以積極心態陪伴女兒對抗病魔。（鍾麗淇IG）

鍾麗淇母女不向命運低頭

Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳會軟弱無力、發展遲緩，更一度被斷言不能走路，甚至可能撐不過兩歲生日。

但鍾麗淇並沒因醫生的診斷而放棄，以積極心態陪伴女兒對抗病魔。在全家人悉心照顧，堅強的Isabella也戰勝「撐不過兩歲」命運，今年10歲的她不只能夠靠支架走路，更獲心儀特殊學校取錄。

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鍾麗淇亦不時在IG分享與女兒的生活點滴，記錄孩子的成長。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問

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