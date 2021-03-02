【校長專欄】爸媽囑咐子女吃飯不要玩手機 校長：家長有沒有以身作則呢？

▲ 馬校長建議，要好好珍惜與家人共聚時光。

「親情」是中國文化最寶貴的遺產，不論是對待父母、配偶、子女、兄弟姊妹、朋友，這些親情在我的心目中，永遠都是無價寶。

隨著資訊科技迅速發達，「智能電話及平板電腦」等智能產品在日常生活中，已成為大家不能缺少的必須品。這些物品一方面能讓我們緊貼社會的最新消息，另一方面亦能讓我們拉近與遠方親友之間的距離，但「它」能否拉近父母與子女間之距離呢?還是把一家人的距離拉得更遠呢?

在日常的生活中我觀察到很多有趣的事情，例如當我在食肆用膳的時候，我看見很多家庭都有相類似的情況出現，就是「同枱吃飯，各自修行」。一家幾口，父母各自拿著手機忙於處理「自己的私人事務」，而子女亦各自拿著手機忙於欣賞「卡通片」，一家人可說是「零」交流。

此外，我亦聽聞很多父母在家中，也是透過「智能產品」告知正在房間內的子女各項家庭鎖碎事情，而子女亦會透過「它」作回應。其實這樣的溝通模式真的會把大家之關係拉得更遠，更疏離。

其實父母與子女各有各忙，經過一天的生活，當中一定會有一些趣事希望與家人分享，為何大家不好好珍惜與家人相聚的歡樂時光呢?短暫放下這些「智能產品」是否真的很困難呢?原來人與人之間在溝通上已習慣使用「它」。

我們經常聽到父母對子女說:「吃飯不要玩手機呀!請家長們仔細想想，你們有沒有以身作則呢?你們是否『講一套、做一套』」?

希望大家明白何謂「愛要及時」，當父母、子女還健健康康在自己身邊的時候，我們應該好好珍惜共處的時光，放下「手機」，一家人開開心心地共膳，彼此「關心、問候」一下，這一切勝過千言萬語，請不要令自己抱有遺憾。

最後我有一個小小的分享:我習慣每天放工的時候，也會致電我的父母，希望透過這溝通模式表達我的愛意，父母亦會藉此機會與我分享，我們一家的關係，並沒有因為距離而疏遠，反而變得更親密。

愛要及時，共勉之。