【獎門人回巢】傳曾志偉入主後周柏豪勢危　Pakho未獲何麗全接見引猜疑

▲ 「獎門人」曾志偉回歸TVB當高層，星夢歌手周柏豪去向未明。

「獎門人」曾志偉回歸TVB出任副總經理，負責綜藝及音樂節目，並邀過去何麗全回巢接管星夢娛樂及TVB音樂事務。至於余詠珊不再管理TVB綜藝科，她的丈夫何哲圖亦在2月底離開星夢娛樂行政總裁一職，令一眾星夢娛樂歌手的去向成為焦點。

當中星夢歌手吳若希和菊梓喬，都已雙雙獲新上任的高層何麗全接見，可是有傳周柏豪則未獲接見。

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周柏豪未獲接見

星夢娛樂高層人事變動，如今改由何麗全接手，眾星夢歌手的去向成為大眾焦點。

有傳星夢歌手連日來先後獲新上任的高層何麗全接見，當中包括胡鴻鈞、吳若希、菊梓喬等，可是惟獨星夢一哥周柏豪暫未獲接見。

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▲ （取自IG）

周柏豪稱霸《勁歌金曲》

周柏豪日前出席記者會被問到曾志偉、何麗全上任會否對他有影響，柏豪表示自己是TVB歌手：「未收到任何通知，做員工或歌手也好，希望公司也好，最重要是這樣。大公司經常都會有變動，我們做好本份。」

由此令外間猜測周柏豪是否勢危。不過另外再有媒體問及他與大台關係時，柏豪強調與TVB的關係一如既往的良好。

其實柏豪於TVB今年年初舉行的《2020勁歌金曲頒獎典禮》上成為大贏家，並憑《劫後餘生》獲選為其中一首「勁歌金曲」，另外奪得「最佳演繹男歌星」，以及與胡鴻鈞一同獲「最受歡迎男歌星」，堪稱星夢一哥。

現在，與星夢完約的胡鴻鈞已轉投邵氏旗下，他表示仍一直在努力做音樂，有新消息會再公布。鄭俊弘與何雁詩則先後獨立發展歌唱事業。

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