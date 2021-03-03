【原創烹飪節目】蕭正楠寵妻無極限　向廚神拜師學藝誓餵飽黃翠如

歌手出身的無綫小生蕭正楠，除了唱得、演得，原來仲煮得！由蕭正楠主持的myTV SUPER全新原創烹飪節目《Testing Menu》，就展示了他跟隨多位米芝蓮名廚學習廚藝得來的成果。

蕭太黃翠如是著名地獄廚神，入廚功夫難登大雅，幸有寵妻王蕭正楠為求餵飽愛妻，身先士卒走入廚房，擔當拯救地獄廚神的男人。去年受疫情影響，蕭正楠已經化身廚男，全天候照顧太太的日常飲食，他在復工前更語重心長叮囑太太「不要餓死」。

蕭公子亦不時在IG跟粉絲分享和太太的飲食趣事：「炒了兩杯飯，諗住一人一啖，食咗少少行開忙少少嘢，返到嚟就……#那些吃我炒飯的人」證明其廚藝早已讓翠如食得津津有味，回味無窮。

跟10位名廚學藝

餵飽愛妻是每位丈夫的責任，為進一步實踐廚藝寵妻之道，蕭公子一係唔做，一做就做到最盡，決心突破自己的廚藝極限，向廚神和米芝蓮名廚學藝。

▲ 蕭正楠深信「沒有不好的食材，只有劣質的廚師」這個理念，他決定以最minimal的食材來maximize味覺體驗。

跟名廚學藝，不一定要用名貴的食材來炮製佳餚，為了讓翠如日常三餐都能嚐到美食，加上蕭正楠一直深信「沒有不好的食材，只有劣質的廚師」這個理念，他決定以最minimal的食材來maximize味覺體驗，用最簡單的食材予以不一樣的炮製方法，創出一道道嶄新菜式。

myTV SUPER全新原創烹飪節目《Testing Menu》就是這樣的一個實驗性煮食節目。蕭公子在每集會聚焦一款食材，然後由挑選食材、創作食譜、諮詢名廚、實戰試煮，以至邀請哪位朋友試菜，他都一力包辦，當中或許面對壓力，甚至曾經因餐廳職員「中招」而被列為密切接觸者，需要隔離14天，但種種挫敗經歷正是把蕭公子的烹調小宇宙推向更高層次的原動力。

簡單食材炮製新菜色

全套10集的《Testing Menu》，每集會用一款簡單食材烹調意想不到的菜色。例如在首集，蕭正楠專誠拜訪米芝蓮一星法國大廚 Nicolas Boutin，請教處理茄子的秘訣。原來除了烹調時間外，茄子種類也是糊硬口感的決定性因素。蕭正楠會發揮他的小天賦，與Nicolas一同以茄子創作嶄新菜色。

▲ 醃製酸菜過程雖吃力不討好，但完成後卻有無比滿足感。

在第2集，蕭正楠在亞洲廚神蔡俊輝師傅的協助下，將平常只當配角的洋蔥拿來當主角，設計出人生四味甜酸苦辣四款洋蔥菜色。在第3集，蕭正楠跟隨三星米芝蓮粵菜大廚歐國強師傅親自醃酸菜，醃製過程雖吃力不討好，但完成後卻有無比滿足感。

《Testing Menu》這個堪稱香港史上最敢作敢為的煮食節目，由蕭正楠與10位星級大廚合拍主持，播放時間為3月1日起，逢星期一晚上11時於myTV SUPER 1台播映，並會於專區上架。

觀眾現時可免費試睇第1集精彩內容，跟蕭正楠學習烹調茄子：https://bit.ly/37Zh96K

*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

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