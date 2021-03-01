  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名潮食館群組】K11 MUSEA名潮食館增加至48人確診　2月22日後曾到黃頌仁醫務所人士須強檢

社會 16:39 2021/03/01

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

（梁偉榮攝）

K11集團發言人星期六公布將閉館深層清潔及檢測，原定3月2日開館，今日（1日）表示，現在再延長閉館時間至3月5日，意味著最快要3月6日星期六才開館營業。港大微生物學系講座教授袁國勇將到K11 MUSEA視察，衞生防護中心總監林文健指出，黃頌仁醫務所診所增加一名初步確診人士，公布2月22日或之後曾經到黃頌仁醫務所診所求醫病人須接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心總監林文健陪同袁國勇在場視察，他指名潮食館的群組已累計48人確診，即較昨日公布再多4人。今日群組再有新增的初步確診個案，患者是一名去過黃頌仁診所求醫的病人，多一個求診的病人初步確診。林文健又指今次個案已出現第二代傳播，有30%個案無病徵，而且仍有15名去過名潮食館的食客未找到，情況令人擔憂。他表示由於黃頌仁診所已有第二代傳播，故政府會要求2月22日之後去過診所的人都要接受強制檢測。

而袁國勇教授指出，今次群組爆發有很大特點，因為名潮食館有兩層，但患者都是在地下樓層進餐，經視察後，相信是一個短距離空氣傳播引起爆發，因為輸送空氣的管很窄，而鮮風輸送量較向政府申請的只及三分之一。他表示通風系統很差，料播毒源頭為茶水間。詳情即看：【下一頁】

29間疫苗接種中心，即看：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

K11集團發言人今日指將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障，故此閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

同場加映，談戀愛經常遇到「渣男」外遇分手，即看心理學家分析：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【防疫措施】政府放寬後食肆群組爆發　袁國勇：過早寬措施致疫情反彈
10:43 2021/03/01
【防疫措施】政府放寬後食肆群組爆發　袁國勇：過早寬措施致疫情反彈
【源頭不明】居安泰邨智泰樓20歲男子染疫其母兄初步確診　友人現病徵在K11 Musea曲奇店工作
16:46 2021/02/28
【源頭不明】居安泰邨智泰樓20歲男子染疫其母兄初步確診　友人現病徵在K11 Musea曲奇店工作
【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會
17:09 2021/02/28
【源頭不明】建造業議會53歲女員工染疫曾到K11 Musea食下午茶　連續兩日到4區訓練中心出席講座及簡介會
K11 MUSEA 袁國勇 新冠肺炎 商場

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣