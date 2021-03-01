【名潮食館群組】K11 MUSEA名潮食館增加至48人確診　2月22日後曾到黃頌仁醫務所人士須強檢

▲ （梁偉榮攝）

K11集團發言人星期六公布將閉館深層清潔及檢測，原定3月2日開館，今日（1日）表示，現在再延長閉館時間至3月5日，意味著最快要3月6日星期六才開館營業。港大微生物學系講座教授袁國勇將到K11 MUSEA視察，衞生防護中心總監林文健指出，黃頌仁醫務所診所增加一名初步確診人士，公布2月22日或之後曾經到黃頌仁醫務所診所求醫病人須接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心總監林文健陪同袁國勇在場視察，他指名潮食館的群組已累計48人確診，即較昨日公布再多4人。今日群組再有新增的初步確診個案，患者是一名去過黃頌仁診所求醫的病人，多一個求診的病人初步確診。林文健又指今次個案已出現第二代傳播，有30%個案無病徵，而且仍有15名去過名潮食館的食客未找到，情況令人擔憂。他表示由於黃頌仁診所已有第二代傳播，故政府會要求2月22日之後去過診所的人都要接受強制檢測。

而袁國勇教授指出，今次群組爆發有很大特點，因為名潮食館有兩層，但患者都是在地下樓層進餐，經視察後，相信是一個短距離空氣傳播引起爆發，因為輸送空氣的管很窄，而鮮風輸送量較向政府申請的只及三分之一。他表示通風系統很差，料播毒源頭為茶水間。詳情即看：【下一頁】

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K11集團發言人今日指將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障，故此閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

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記者：黃悅晴