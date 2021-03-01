【金球獎2021】「黑豹」查特域克遺作封影帝　趙婷首位女華人奪最佳導演

▲ 「黑豹」查特域克遺作封影帝。

第78屆金球獎頒獎禮於今日舉行，因為疫情關係，頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地直播今屆電影劇情組最佳男主角得主，由去年過身的美國男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）奪得影帝。

Chadwick Boseman在戲中演爵士樂手，終擊敗《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《Sound of Metal》的Riz Ahmed、與《The Mauritanian》的Tahar Rahim，奪金球影帝。

憑《黑豹》（Black Panther）走紅的Chadwick，去年8月因大腸癌離世，今次是首次於《金球獎》獲提名，以遺作終奪獎。

而劇情組最佳女主角，由《The United States vs. Billie Holiday》Andra Day爆冷奪獎，擊敗大熱《浪跡天地》（Nomadland）的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）。

▲ 《浪跡天地》奪最佳導演。

首位華人女導奪最佳導演

另外，華裔女導演趙婷的《浪跡天地》（Nomadland）奪最佳導演及最佳電影。38歲的趙婷於北京出世，在英美留學，並於紐約大學修讀電影。

她執導《浪跡天地》去年已在威尼斯電影節奪金獅獎，亦是首位獲得金獅獎的華人女導演。趙婷新作Mavel的超級英雄電影《永恆族》（Eternals）。

▲ 趙婷拍片致謝辭。

另，韓語電影《Minari》奪得最佳外語片，影片改編自80年代移居美國的韓裔導演鄭李爍的真實故事。

至於音樂及喜劇組最佳男主角，由沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）獲得。