【月事假】女生月事不適請生理假　上司要求影相證明

▲ 女生月事不適請生理假被上司要求影相證明，

很多職場女性每月都飽受月經之苦，甚至因經痛無法工作。台灣一名女網民今日（1日）發文抱怨，指自己因月事不適請假，但竟被上司要求拍照證明，令她大感委屈，「我不需要假裝生理期請生理假騙公司」。

該名女網民於Facebook群組「爆怨公社」發文，指，當地連假期間，婦產科診所沒有營業，今天請了一天生理假，遭上司要求拍照證明。

從她與上司的對話記錄可見，對方直指事主請假導致業務停擺，亦需由其他同事代為處理工作，形容「牽一髮則動全身」，詢問事主身體不適，是否在家靜養或就醫，表示「當然有圖證更佳」。

上司的態度令事主不禁感到委屈：

在這間公司已經待快四年了，年假也還沒用完，我不需要假裝生理期請生理假騙公司。

貼文引起熱議，不少網民認為請生理假無需證明，批評上司的態度，但亦有網民表示，在於上司的角度，多詢問幾句是合情合理。

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責任編輯：羅嘉欣