【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了

▲ 台灣一名女生日前失足從2樓墮下壓凹車頂，哭訴爸爸沒有即時慰問，反而只關心車子狀況。

不少男士愛車，甚至視車子比女兒更重要。台灣一名女大學生日前在網上討論區發文，指她不慎從家中2樓墮下，撞到私家車頂部，造成車頂凹陷；爸爸回來看見後，沒有安慰女兒，反而第一時間關心車子狀況，令女兒感到心酸。

事件發生在上週五，樓主在文中指出，自己當時打算拿回掉在2樓窗外的衣物，卻不慎墜樓，跌落至1樓車庫，造成車棚及車頂受損，自己的手臂及大腿亦擦傷。然而，爸爸回來之後，卻沒有慰問女兒，反而第一時間關心車子狀況，不斷跟她說「車才剛保養完」、「車棚很貴」等，又罵女兒很蠢。

樓主聽後感到傷心，心想「你都知道車頂凹陷了，難道我會沒受傷嗎？為什麼不是先關心我的身體？我又不是不會賠，只關心那些身外之物，好糟的爸爸。」她默默地流淚，爸爸見狀才慰問她，她回答「沒事」之後回房間大哭。

她事後發文奉勸，如果身邊的朋友、愛人、家人一時疏忽造成意外，應該第一時間給予對方關心，並非責罵，畢竟受傷、用壞物品都不是自己願意，

你先關心物品，她內心的傷也是一輩子的。

帖文引來網民熱議，不少網民同情樓主遭遇。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳