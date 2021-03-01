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【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了

親子 12:12 2021/03/01

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台灣一名女生日前失足從2樓墮下壓凹車頂，哭訴爸爸沒有即時慰問，反而只關心車子狀況。

不少男士愛車，甚至視車子比女兒更重要。台灣一名女大學生日前在網上討論區發文，指她不慎從家中2樓墮下，撞到私家車頂部，造成車頂凹陷；爸爸回來看見後，沒有安慰女兒，反而第一時間關心車子狀況，令女兒感到心酸。

事件發生在上週五，樓主在文中指出，自己當時打算拿回掉在2樓窗外的衣物，卻不慎墜樓，跌落至1樓車庫，造成車棚及車頂受損，自己的手臂及大腿亦擦傷。然而，爸爸回來之後，卻沒有慰問女兒，反而第一時間關心車子狀況，不斷跟她說「車才剛保養完」、「車棚很貴」等，又罵女兒很蠢。

樓主聽後感到傷心，心想「你都知道車頂凹陷了，難道我會沒受傷嗎？為什麼不是先關心我的身體？我又不是不會賠，只關心那些身外之物，好糟的爸爸。」她默默地流淚，爸爸見狀才慰問她，她回答「沒事」之後回房間大哭。

她事後發文奉勸，如果身邊的朋友、愛人、家人一時疏忽造成意外，應該第一時間給予對方關心，並非責罵，畢竟受傷、用壞物品都不是自己願意，

你先關心物品，她內心的傷也是一輩子的。

帖文引來網民熱議，不少網民同情樓主遭遇。

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責任編輯：王明芳

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