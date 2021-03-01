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【花期盛放】將軍澳單車公園櫻花3月開花　本周末賞花最合時宜

休閒消費 12:57 2021/03/01

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將軍澳單車館公園的櫻花已長出新葉，有些還開了幾朵花，圖為鐘花櫻桃（何小雲攝）

繼吊鐘花、黃花風鈴木盛開後，又到櫻花開花時。將軍澳單車館公園向來是香港賞櫻之地，春天乍暖還寒的日子，將軍澳單車館公園的櫻花已長出新葉，有些還開了幾朵花呢！

鐘花櫻桃（何小雲攝）

將軍澳公園內最多的櫻花品種是鐘花櫻桃，此櫻又名山櫻花、緋寒櫻、台灣山櫻、福建山櫻等。在長洲關公忠義亭、大帽山扶輪公園及嘉道理農場等，種植的，都是鐘花櫻桃。傘形花序，有花2-4朵，直徑約1.5-2厘米，呈粉紅色，通常花期是2、3月。

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去年櫻花盛放是復活節，今年早了一點開花，如果長出的樹葉愈來愈多，縱使櫻花盛開，也有點雜亂，因此本周末，當櫻花開多幾朵拍照，相信構圖更佳。

另外，單車館公園還有富士櫻及吉野櫻，也開了一點點。富士櫻因在富士山、箱根等地生，故又名富士櫻、箱根櫻。由於樹木不高，花較小，又名豆櫻。至於吉野櫻又名東京櫻花、日本櫻花，以奈良縣中部的日本賞櫻聖地吉野山為名。花朵有五枚花瓣，花色在花朵剛綻放時是淡紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白，容易記認。

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除了賞櫻外，單車館公園還有黃花風鈴木盛放。而經常轉換的花田，便有比利時杜鵑及玫瑰海棠，不愁沒有打卡位。

將軍澳單車館公園

交通：寶琳港鐵站步行約10分鐘，坑口港鐵站步行約5分鐘。

同場加映：陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」【下一頁

記者：何小雲

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