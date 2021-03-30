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【愉快學習】笑可以使大腦更好地學習　要成為讀書小天才每日要笑40次

教育 11:47 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

要成為讀書小天才，每日就要笑40次。

想像一個正在努力讀書的人，你是否會想到一個嚴肅的面孔，彎腰埋在厚厚的教科書裏的學生？

由於在學校枯燥的經歷和當下教育制度的認知，我們大多數人會把讀書與皺着眉頭和巨大的壓力聯繫在一起。但是根據科學研究發現，如果你想快速高效率地讀書，笑會讓你做得更好。

我們都知道，笑可以減輕心情，帶來愉悅感，並將我們與其他人聯繫起來，但原來笑可以使我們的大腦更好地學習。據我人生中對天才的觀察，發現愛讀書的天才都鍾意笑。於是我大膽地進行了個人對天才的快樂小統計，發現了非常有趣的數據，愛讀書的天才們平均每小時之內都會笑2.5次，除去睡覺的時候，平均每日就要笑40次。

其實是因為當我們笑時，大腦的壓力荷爾蒙、皮質醇減少，因此，我們的記憶力和學習能力就會得到改善，這也就解釋了為什麽我們會記得使我們發笑的事情，但是那些平淡的、無趣的事物我們記不得的原因了。孩子們的學習能力在很大程度上取決於他們的情緒狀態。許多有學習困難的孩子被「開處方」補習，而實際上真正需要的是強烈的情感投入，讓他們開心起來，笑出來，重新點燃孩子内在的力量。

因此，要成為讀書小天才，每日就要笑40次，至於如何讓小天才們每日笑40次？下次為大家揭曉……

撰文 : 林建東、李玉娟 香港記憶學總會創辦人

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