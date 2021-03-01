【經典拍賣】神級設計師Martin Margiela舊作蘇富比網拍　經典棉被大褸拍賣估值逾5萬元【內附連結】

▲ 2018年在巴黎舉辦的《Margiela Galliera-1989-2009》回顧展，是當年巴黎的時裝盛事。（圖片法新社）

在時裝界，能夠被稱為神級的時裝設計師不多，來自比利時的Martin Margiela可謂當之無愧。2009年離開個人品牌後，其過往的設計仍被受追捧，由他操刀的服裝在二手市場仍然活躍，所以得知蘇富比拍賣行第二次舉行名為《Martin Margiela．Hors Normes II》，實在一點都不覺得意外，Fans們可要留意。

從來真人不露相的Martin Margiela，縱使人已離開品牌，品牌亦一早已經被被OTB集團，設計一職亦落在John Galliano手上，但隨著時間流逝，才愈來愈多人懂得這位設計師，從前所做的每個設計都非比尋常，影響無數以設計作為職業的後來者。

▲ 由羽絨棉被改造成羽絨大褸，是Martin Margiela的經典設計之一，來自1999年秋冬系列，拍賣估值4,000至6,000歐元起。（約港幣$37,720至56,280｜圖片蘇富比提供）

對於他離開一手由他創立的時裝品牌，在2018年的Belgian Fashion Awards頌發給他的評審團大獎時，雖然他本人沒有出席，但從書面上首次向大家透露離開品牌的原因，全因為覺得自己已經沒能力面對日益增長的壓力，與此同時，社交媒體無止境的急速膨脹直接破壞了「等待中的快感」，將時裝本應有驚喜的元素摧毀得蕩然無存。

而同年的夏天，巴黎傳媒稱將這季節形容為「Saison Margiela 2018 a Paris」，意謂Margiela的季節，原因是在當地不約而同舉行了兩個有關於他的展覽。分別是Hermes舉辦的《Margiela les annees Hermes》和另一個更全面回顧的《Margiela Galliera-1989-2009》，兩者令他的人氣自離開品牌多年後仍然有增無減，從而更激發有心人從不同渠道的二手市場搜羅他的服裝。

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當中就有一名品牌的die-hard fans兼收藏家 @margielacollector，在其個人Instagram裏放賣罕有的品牌showpieces，內裏包括由製衣模特兒啟發的mannequin服裝，和用上多個手套縫製而成的背心，立時惹來時裝界的談論。

或許就是這個原因，拍賣行亦看上了Martin Margiela服裝的升值潛力，由後天（星期三）開始在網上舉行第二次的《Martin Margiela．Hors Normes II》拍賣。

將由1992年至2005年的服裝作公開競投，競投價由900歐元起，當中包括1999年由羽絨棉被改造而成的羽絨大褸、以photographic print形式印製的雪紡恤衫和釘珠長裙等，合共百多套改變時裝界和設計觀的服裝，正所謂唔買都要睇下。

拍賣info：

Martin Margiela - Hors Normes II

網上拍賣日期：3月3日 - 3月9日

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記者：何偉雄