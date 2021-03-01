【疫苗接種】截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿　將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額

▲ 截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心只餘少量名額。(資料圖片)

疫苗接種計劃網上預約系統今（1日）早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。截至上午11時30分，8間接種科興疫苗的接種中心可供預約時段分別為：

香港中央圖書館疫苗接種中心

由3月12日至28日的預約時段，只餘下3月15日下午6時有少量名額，其餘時間全滿。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

3月12日至28日只剩下少量名額，包括23日晚上7時、25日下午6時及6時半

另外26日的早上8時、8時半、下午6時及6時半，以及28日早上8時

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

官涌體育館社區疫苗接種中心

3月23日後的日子仍有名額

其中3月25日全日的時間仍有空位可供預約

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林士德體育館社區疫苗接種中心

3月10日後仍有大量時間可供預約

其中3月11、12、15至28日全日的時間均可預約

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

將軍澳體育館社區疫苗接種中心

除了3月6日全滿外，其餘日子仍有大量名額，其中3月9日至28日更是全日的時段均可預約

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

源禾路體育館社區疫苗接種中心

3月12日至23日僅只有2個時段有位置可供預計，分別是3月12日的下午5時半及23日的早上10時半

至於24日至28日仍有多個時段可供選擇，其中3月25日可供預約的時段為最多

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

友愛體育館社區疫苗接種中心

3月6日至28日的名額中，除3月6至8日幾乎全滿外，3月9日後的日子全日的時段可以預約

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

天暉路體育館社區疫苗接種中心

3月12日至28日中，首6日的時段已全滿，而22日至26日的全日的時段均可預約

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

8間接種科興疫苗的接種中心：

▼ 點擊圖片放大 +2

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩、陳麗娜