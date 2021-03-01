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【疫苗接種】截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿　將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額

社會 12:22 2021/03/01

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截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心只餘少量名額。(資料圖片)

疫苗接種計劃網上預約系統今（1日）早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。截至上午11時30分，8間接種科興疫苗的接種中心可供預約時段分別為：

香港中央圖書館疫苗接種中心
由3月12日至28日的預約時段，只餘下3月15日下午6時有少量名額，其餘時間全滿。

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九龍灣體育館社區疫苗接種中心
3月12日至28日只剩下少量名額，包括23日晚上7時、25日下午6時及6時半
另外26日的早上8時、8時半、下午6時及6時半，以及28日早上8時

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官涌體育館社區疫苗接種中心
3月23日後的日子仍有名額
其中3月25日全日的時間仍有空位可供預約

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林士德體育館社區疫苗接種中心
3月10日後仍有大量時間可供預約
其中3月11、12、15至28日全日的時間均可預約

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將軍澳體育館社區疫苗接種中心
除了3月6日全滿外，其餘日子仍有大量名額，其中3月9日至28日更是全日的時段均可預約

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源禾路體育館社區疫苗接種中心
3月12日至23日僅只有2個時段有位置可供預計，分別是3月12日的下午5時半及23日的早上10時半
至於24日至28日仍有多個時段可供選擇，其中3月25日可供預約的時段為最多

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友愛體育館社區疫苗接種中心
3月6日至28日的名額中，除3月6至8日幾乎全滿外，3月9日後的日子全日的時段可以預約

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天暉路體育館社區疫苗接種中心
3月12日至28日中，首6日的時段已全滿，而22日至26日的全日的時段均可預約

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8間接種科興疫苗的接種中心：

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記者：郭詩詩、陳麗娜

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