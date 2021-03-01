【功課壓力】未做完功課媽媽發火鬧「將來乞食」　小四生痛哭離家出走：愛我定愛功課？

▲ 浙江省一名小四男生因未做完功課被媽媽鬧，有感媽媽愛功課不愛自己，憤而離家出走。

媽媽教小朋友做功課是世紀難題，勞氣上來好易講錯說話，影響親子感情。內地浙江省一名11歲小四男生就因未做完功課去玩，遭媽媽破口大罵不讀書，將來是否打算乞食？男生哭訴「媽媽變了」，質疑媽媽愛功課多過自己，一怒之下奪門而出。

據內地《錢江晚報》報道，上月底內地寒假結束，來自浙江省台州市的11歲小四男生小斌（化名），開學前仍有一大堆功課沒完成，卻仍自顧玩耍，一向愛錫兒子的媽媽高女士忍不住大發雷霆說︰

書到底讀不讀的？一點學習意識都沒，以後出社會打算去討飯？

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平日媽媽好少發火，故小斌感覺「媽媽變了」，竟為了功課而變成另一個人，當下情緒崩潰質問媽媽︰

你到底愛我還是愛作業？為作業這麼兇我！

小斌說罷奪門而出，媽媽已馬上追出去，但兒子已不見蹤影，父母等待一段時間後，見兒子仍未回家，父母便一齊出門搵仔，並報警求助。

警方翻查附近閉路電視後，見小斌走過不同路線，且喜歡繞小路，提高了尋人難度。經過5小時後，約晚上8時許，終於在距離其住所3公里外的一處小山坡上找到小斌，當時他正閉上眼躺在草坪上休息。

媽媽哭著抱抱兒子表示擔心，她向警方無奈道，對於教仔方針感到兩難，希望兒子開心，但又擔心學業成績不好，故常對他的學業「睜隻眼閉隻眼」，但眼見兒子做功課如此心散，「不發脾氣，兒子根本不當回事。」今次還離家出走，令媽媽感到好迷茫。

網民斥媽媽從小太溺愛

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每個家長都望子成龍，重視分數或傷親子感情，即睇佛教黃焯菴小學許定國校長教父母如何處理孩子的學業問題。

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責任編輯︰林綺玲