【痛風陷阱】30歲港男日日飲果酒奶茶　尿酸飆升患痛風苦不堪言

▲ 30歲港男日日飲果酒奶茶，尿酸飆升患痛風苦不堪言。

痛風是都市人常見的關節疾病之一，以往多見於中老年人士，但近年來有年輕化迹象。近日一名30歲港男於網上發文，指自己一向少飲水、少運動，平時喜愛打邊爐，又會天天喝果酒、奶茶，導致尿酸飆升，患上痛風，膝頭腫至無法彎曲、難以走路。

事主於網上討論區「連登」以「後生仔尿酸高有痛風」為題發文，指自己日日飲果汁酒，平時亦喜愛打邊爐，最近由於在家工作，以致少飲水、少運動。加上身形肥胖的他，早前尚未知自己尿酸過高，每天都喝奶茶或好立克。

唔怪得個期後腳根有啲酸軟，一到新年食得好野就大爆發。

事主憶述，首次痛風發作時，腳踝腫脹、腳趾發炎，更因而無法走路，近日他的飲食變得清淡，但痛風再度發作，膝頭腫至無法彎曲，令他不禁「懷疑人生」，大嘆「好想斬左對腳」。

貼文一出引起不少網民共鳴，紛紛留言分享自己經歷。

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12種誘發痛風的高危食物

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甚麼是痛風

痛風是常見的慢性關節疾病。人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，這種情況視為痛風發作。

患者最年輕僅得16、17歲

東華三院综合診斷及醫療中心臨床服務總監、風濕病科專科葉文龍醫生曾受訪表示，愈來愈多人患上痛風，痛風是與飲食習慣及體重有關，痛風與代謝綜合症如肥胖、糖尿病有相互關係，令痛風患者愈來愈年輕，最小僅得16、17歲。

葉醫生指，痛風病人戒口應分為3個類別：高嘌呤如內臟、貝殼類海產、酒類和老火湯要完全避免，中嘌呤如豆類及西蘭花酌量食用，而低嘌呤如奶類產品、乳酪、部分蔬菜可隨意食用。

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責任編輯：羅嘉欣