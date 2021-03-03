【改善專注力】子女做功課遊魂易疲倦 兩支筆對稱塗鴉有助提升專注力

經過漫長的網上教學後，全港中小學及幼稚園陸續恢復面授課堂。再次回到學校如何能夠專心上課，以及提高記憶力，吸收課本的知識。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了香港教育大學整全成長發展中心（I-WELL）項目副經理兼許可丹尼遜健腦®操導師及顧問（教育肌動學基金會，註冊地︰美國）陳文瑤（Renee），示範如何透過丹尼遜健腦操，提升小朋友做功課、上課時的專注力。

Renee表示，近年都有不少研究發現，有些針對性的運動可以協調腦部運作，包括丹尼遜健腦操，透過不同的動作有系統地刺激大腦各個部分的連結，令大腦更流暢地傳達信息，從而改善專注力、記憶力等，幫助提高學習效率。她推介幾個簡單的工作，家長不妨每日抽少少時間陪同子女做運動。

對稱塗鴉 (The Double Doodle)

小朋友做功課時容易出現遊魂，抄寫抄漏字句、寫漏筆畫、字過大、偏細或字體不對稱，對稱塗鴉這個動作，可以幫助小朋友改善這個問題，建立與身體相對的空間感和方向感，改善手眼協調，幫助思考、組織、記憶及書寫能力，提升小朋友的專注力。

具體做法是把雙手放在面前，讓雙手反映彼此的動作，對稱地塗鴉，像在指揮交響樂團或踩單車一樣。

也可在紙張上進行對稱塗鴉，首先以膠紙固定紙張的四個角落，每隻手分別拿起一支筆，在紙張上任意畫一些規則或不規則的圖形、有意思或沒有意思的圖形、實物或抽象的圖形。

展臂鬆肩 (Arm Activation)

家長會否留意小朋友在書寫時很用力，寫了一會兒便感到疲倦呢？Renee解釋，當肩和上胸的肌肉得到放鬆後，小肌肉運動如寫字便能夠改善。藉著展臂鬆肩這個動作幫助小朋友伸展上胸和肩的肌肉，以及提升各種小肌肉運動的技巧，增加專注力，增加手和手指的力度，以及舒緩寫字時候僵硬的感覺。

為了切合小朋友的能力，Renee介紹了一個變化版。小朋友可以徒手或手握兩件自己選擇的物件，然後向後伸展十次，可以一邊伸展一邊數數目，重複這個動作三次，完成前後伸展後，便進行左右伸展。伸展十次，可以一邊伸展一邊數數目，重複三次，這便完成整個動作的變化版了。

壓腿鬆筋 (The Calf Pump)

小朋友會否在言語表達的時候或在書寫時遇到困難呢？Renee謂其中一個原因，是小肌肉未能得到放鬆，因為小肌肉區域是退縮本能的起源，當遇到危險，感到有壓力的時候，小腿肌肉便會收縮，準備逃跑。

壓腿鬆筋這個動作可以幫助小朋友放鬆小腿的肌肉，解除退縮的反射，令說話的時候更能表達意思，延長專注力，強化溝通和反應能力。

和跑手拉筋的動作類似，首先用一張椅子作為支撐，身體挺直，雙腳站立，然後一腿拉後，腳跟離地，吸氣，然後緩緩呼氣，緩緩曲膝，同時後腿腳跟著地，數七秒或以上，然後回復站立姿勢，後腳腳跟離地，同時吸氣，此為一個循環。大概做三個循環或以上，接著換腿，依同樣程序再做一次。

編按：丹尼遜健腦操®️不是治療、診斷或處方，而是改善，再教育。Brain Gym®️/丹尼遜健腦操®️/丹尼逊健脑操®️是教育肌動學基金會的註冊商標。身腦中心有限公司®️(香港)暨整合肌動學管理及推廣服務®️(IKMMS)是教育肌動學基金會的官方支部;

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

記者：鄺嫻

