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【淘寶恩物】港男淘寶「汗蒸房」擺睡房　網民怕電費驚人︰首先要有間大屋

親子 15:45 2021/03/01

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有港男在淘寶購入巨型「汗蒸房」擺放睡房中。

淘寶無奇不有！有港男今日（1日）在社交媒體分享，於淘寶購入巨型「汗蒸房」擺放睡房中，結果引來網民熱議。不少網民都好奇運費到底幾多錢，又認為汗蒸房應該相當耗電，而且擔心安全問題，也有人表示「貧窮限制我嘅想像」，有大屋才放得下汗蒸房。

汗蒸房淘寶價$4,000起

該名港男今早於facebook群組「淘寶開心share」發帖，寫道「屋企汗蒸又真係幾爽下！」並上載一張照片，可見睡房的睡床旁放有一個汗蒸房，體積猶如一個衣櫃。從淘寶網搜尋，發現同類的汗蒸房價錢由3,299人民幣（約4,000港元）起至2萬人民幣以上不等。

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其中一款售價3,666人民幣（約4,400港元）的汗蒸房與港男購買的汗蒸房相似，產品標示為「家用單人桑拿房汗蒸機」，是一個利用遠紅外發熱板的巨型汗蒸箱。據賣家描述，這款汗蒸房選用加拿大木材製作，採用陶瓷加熱管加熱，汗蒸房內設有茶杯托、雜誌架，還有「負離子氧吧」保持房內氧氣充足。

網民︰貧窮限制我嘅想像

帖文一出即吸引網民討論，很多網民關心「成個完整寄落香港？」、「最想知運費幾錢？」、「用電量有幾高？」、「究竟間房幾大先可以裝得到？」有人擔心電量大，電費變相大增，「電費可能仲貴過你Join Gym Room」，也存在安全危機「電線會唔會過熱爆炸」。點擊看更多網民意見︰

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此外，有網民指出「首先要有間大屋」，才能放得下這個汗蒸房，又笑指港男「你間房大過人地間屋喇喎」。不過，有人覺得將汗蒸房擺放在睡房較奇怪，建議他放上天台較佳。

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責任編輯：王明芳

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