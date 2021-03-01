【確診數字】今日新增14宗確診個案　當中5宗涉感染源頭不明

▲ 今日新增14宗個案，當中5宗涉感染源頭不明。

新冠肺炎疫情未見回穩，今日（1日）不設疫情記者會，5宗源頭不明個案昨日已公布。衞生防護中心公布，截至3月1日凌晨，正調查14宗新增確診個案，患者年齡3至58歲，至今本港個案累計11,020宗。新增個案當中，其中3宗是輸入個案，5宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。同日亦錄得約10宗初步確診個案。

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第一宗源頭不明個案，涉及23歲男病人（個案編號：11009）。他於2月26日開始出現喉嚨痛、咳嗽及頭痛，2月27日到公立醫院急症室醫院求醫，其後確診。病人是一名收銀員，最後上班日期2月26日 。



第二宗源頭不明個案涉及54歲女病人（個案編號：11012）。她於2月23日開始出現咳嗽及頭痛，2月24日向一名私家醫生求醫，翌日到普通科門診遞交深喉唾液樣本，其後確診。病人為一名秘書，最後上班日期2月23日。



第三宗源頭不明個案涉及30歲男病人（個案編號：11014），他於2月23日出現頭痛、咳嗽及失去味覺，2月24日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名兼職教師，潛伏期沒有上班。



第四宗源頭不明個案涉及41歲男病人（個案編號：11016），他於2月22日出現喉嚨痛及咳嗽，2月24日到到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名保安員，最後上班日期為2月28日。



第五宗源頭不明個案涉及36歲男病人（個案編號：11019），他於2月27日失去嗅覺，同日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名相機維修員，最後上班日期為2月26日。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為港府過早放寬措施令疫情反彈，另有專家相信若能及時追蹤所有密切接觸者，未必會出現多代傳播。詳情即看：【下一頁】

至於在K11 MUSEA的「名潮食館」爆疫，K11 MUSEA集團發言人星期六公布將閉館深層清潔及檢測，原定3月2日開館，今日（1日）表示，現在再延長閉館時間至3月5日，意味著最快要3月6日星期六才開館營業。消息指，港大微生物學系講座教授袁國勇將到K11 MUSEA視察。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋