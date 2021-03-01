【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力

▲ 《總是有愛在隔離》暫定4月上畫。

演藝人協會會長古天樂，去年感新冠肺炎疫情的影響業界生計，於是聯同與各電影公司聯繫開拍抗疫電影《總是有愛在隔離》為基層工作人員籌款。今日（3月1日）首發預告，演出陣容星光熠熠，包括古天樂、許冠文、吳鎮宇、林家棟、陳家樂、余安安等。

電影由香港十間電影公司（排名不分先後）出品，包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司。

影片暫定於四月上映，希望為電影基層人員作出支援，藝人一呼百應，為演藝界出一分力，希望人人有工開。

群星參演

首條預告片今日公開，陣容人強馬壯，包括許冠文、吳鎮宇、林家棟、陳家樂、余安安、陸永、蘇麗珊、張繼聰、張智霖、曾志偉、梁家輝、錢嘉樂、羅蘭、成龍、袁富華、張達明。

另有李燦琛、韓馬利、鄭則仕、姜皓文、劉心悠、周秀娜、王凱韋、彭敬慈、元秋、蔡潔、盧惠光、鄭則仕、林德信、車婉婉、河國榮、張文慈、Hillary、劉悅、周祉君、Dough-Boy、吳肇軒、李靖筠、肥腸、張達倫、伍詠詩、馮勉恒、彭敬慈、June Lam 等等。

《總是有愛在隔離》開場戲由吳鎮宇、林家棟、方力申演出，為了配合對抗疫症恐懼的氣氛，道具組特意製作了超大型的半月隔離箱。因為收音關係，拍攝期間不能開風扇或冷氣，幾位演員困在隔離箱內，空氣不流通，非常辛苦。

同樣客串一名懷疑確診者的姜皓文表示，最重要是能夠為大家出一分力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了影帝坐陣外，《總是有愛在隔離》還有不少女神客串支持，包括劉心悠、周秀娜、薛凱琪、鄧月平等。劉心悠表示：「好高興可以再跟偶像梁家輝合作，對上一次合作已經是《美女廚房》，疫情下令我感概要珍惜眼前人。」

Fiona說：「這部電影同時有3組人在同一所酒店拍攝，這件事好偉大！」娜姐則說：「今次拍攝見返好多熟口熟面的人，好開心！希望多些機會讓大家聚在一起！」

▲ 笑匠許冠文客串。

鄧月平在戲中以小丑女、OL、健身女郎、日本女優等多個性感造型示人。除了一班大人物外，谷德昭姪孫女、谷祖琳女兒劉悅亦訓身演出。

其中有一場戲幾乎集合了所有演員的大場面，在戲飾演情侶的陸永、蘇麗珊本來即將擺酒結婚，但兩人進入酒店後，因為酒店有懷疑確診者，令眾人被迫要在酒店隔離14天，兩人只好偷偷見面，繼而發生一連串趣事。

雖然過程困難重重，但二人最後在一班被困的懷疑確診者的見證，並由酒店經理陳家樂當證婚人下，穿上婚紗和禮服完成婚禮，場面非常熱鬧。