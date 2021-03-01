  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力

娛樂 14:59 2021/03/01

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

《總是有愛在隔離》暫定4月上畫。

演藝人協會會長古天樂，去年感新冠肺炎疫情的影響業界生計，於是聯同與各電影公司聯繫開拍抗疫電影《總是有愛在隔離》為基層工作人員籌款。今日（3月1日）首發預告，演出陣容星光熠熠，包括古天樂、許冠文、吳鎮宇、林家棟、陳家樂、余安安等。

電影由香港十間電影公司（排名不分先後）出品，包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司。

影片暫定於四月上映，希望為電影基層人員作出支援，藝人一呼百應，為演藝界出一分力，希望人人有工開。

群星參演

首條預告片今日公開，陣容人強馬壯，包括許冠文、吳鎮宇、林家棟、陳家樂、余安安、陸永、蘇麗珊、張繼聰、張智霖、曾志偉、梁家輝、錢嘉樂、羅蘭、成龍、袁富華、張達明。

另有李燦琛、韓馬利、鄭則仕、姜皓文、劉心悠、周秀娜、王凱韋、彭敬慈、元秋、蔡潔、盧惠光、鄭則仕、林德信、車婉婉、河國榮、張文慈、Hillary、劉悅、周祉君、Dough-Boy、吳肇軒、李靖筠、肥腸、張達倫、伍詠詩、馮勉恒、彭敬慈、June Lam 等等。

《總是有愛在隔離》開場戲由吳鎮宇、林家棟、方力申演出，為了配合對抗疫症恐懼的氣氛，道具組特意製作了超大型的半月隔離箱。因為收音關係，拍攝期間不能開風扇或冷氣，幾位演員困在隔離箱內，空氣不流通，非常辛苦。

同樣客串一名懷疑確診者的姜皓文表示，最重要是能夠為大家出一分力。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除了影帝坐陣外，《總是有愛在隔離》還有不少女神客串支持，包括劉心悠、周秀娜、薛凱琪、鄧月平等。劉心悠表示：「好高興可以再跟偶像梁家輝合作，對上一次合作已經是《美女廚房》，疫情下令我感概要珍惜眼前人。」

Fiona說：「這部電影同時有3組人在同一所酒店拍攝，這件事好偉大！」娜姐則說：「今次拍攝見返好多熟口熟面的人，好開心！希望多些機會讓大家聚在一起！」

笑匠許冠文客串。

鄧月平在戲中以小丑女、OL、健身女郎、日本女優等多個性感造型示人。除了一班大人物外，谷德昭姪孫女、谷祖琳女兒劉悅亦訓身演出。

其中有一場戲幾乎集合了所有演員的大場面，在戲飾演情侶的陸永、蘇麗珊本來即將擺酒結婚，但兩人進入酒店後，因為酒店有懷疑確診者，令眾人被迫要在酒店隔離14天，兩人只好偷偷見面，繼而發生一連串趣事。

雖然過程困難重重，但二人最後在一班被困的懷疑確診者的見證，並由酒店經理陳家樂當證婚人下，穿上婚紗和禮服完成婚禮，場面非常熱鬧。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
13:21 2021/02/17
狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
拆彈專家2︱跟劉青雲再聚多談健康養生　劉德華被疫情打亂人生計劃：我重了十磅
18:01 2021/02/17
拆彈專家2︱跟劉青雲再聚多談健康養生　劉德華被疫情打亂人生計劃：我重了十磅
【獎門人回巢】曾志偉成功跟三大唱片破冰　入主TVB後《聲夢傳奇》有望重啟
11:19 2021/02/24
【獎門人回巢】曾志偉成功跟三大唱片破冰　入主TVB後《聲夢傳奇》有望重啟
古天樂 許冠文 曾志偉 張繼聰 張智霖 電影 喜劇片 娛樂業界組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣