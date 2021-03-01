【雪藏肉】堅稱食物放冰箱不會變壞　媽媽煮半年雪藏肉疑致兒子肚痾【附醫生解說】

▲ 媽媽煮半年雪藏肉疑致兒子肚痾。

食物放在冰格就一定不會變壞嗎？有台灣網民發文指，日前媽媽從雪櫃冰格取出至少雪藏半年以上的肉來煮，結果進食後翌日自己就肚痾，令他質疑雪藏太久的肉是否不能吃。

網民在「ptt」討論區發文，指媽媽日前難得煮飯給孫兒吃，然後在雪櫃冰格取出至少雪藏半年以上的肉，說要炒來吃。當時身為兒子的網民好奇地問雪藏了半年會不會壞，但媽媽一臉自信地說：「不會啦！冰格的東西不會壞！」

結果在無法阻止的情況下，只好照食。結果翌日，連續食了幾日外賣都沒事的網民，馬上肚痾：

強烈懷疑是昨天的愛孫晚餐惹的禍。

並質疑為什麼長輩都覺得放在冷格的食物都不會壞。

對此，台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染。

有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快。

所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

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