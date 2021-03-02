【靚太安樂窩】電影迷潮媽淘寶黑蜘蛛俠套裝　5歲兒子擺POSE打卡網民大讚好有型

▲ 港媽分享淘寶購買黑蜘蛛俠套裝。

小朋友愛模仿電影角色，作為父母都總會設法滿足他們的願望。有港媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買一套黑蜘蛛俠套裝給5歲的兒子。帖文一出，即引來一大班父母共鳴，紛紛留言表示自己的兒子同樣喜愛蜘蛛俠角色扮演。

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港媽接受TOPick訪問指，自己和兒子同樣喜歡蜘蛛俠電影，因為5歲的兒子喜歡黑蜘蛛俠，所以希望媽媽在過年前買給他，好讓他過年期間可以穿上，而港媽對於套裝設計亦感到相當滿意。

欣賞有去小便位，開頭怕唔方便去廁所。

港媽表示，兒子對套裝愛不釋手，每天放學後都會穿上黑蜘蛛俠套裝才滿足。

他叫我趁佢上堂時開機洗，放學馬上穿，還要我幫佢影相，日日都穿，晚晚都開機洗。

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責任編輯：張懿慧