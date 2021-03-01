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【疫苗接種】陳肇始指目前僅1人接種後出現心悸　仍然留院情況穩定

社會 14:55 2021/03/01

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新冠疫苗接種計劃已經於2月26日正式展開，累計超過2萬名人士接種了第一劑疫苗。公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）下午會見傳媒。陳肇始表示，目前有1人接種疫苗後出現不適，有心悸情況，仍然留院，其情況穩定，醫管局會繼續跟進。

她強調，接種過程會有在場醫生評估，至於該個案是否屬異常事件，與疫苗接種有否因果關係要留待衞生署及專家評估，再視乎是否符合串領基金。

72歲男子官涌體育館接種疫苗後心悸，送往伊利沙伯醫院，詳情即看：【下一頁】

此外，她提到報告指復必泰疫苗較大機會出現反應情況，包括針口痛、頭痛及發燒等溫和及常見副作用，但她強調相關疫苗均經審核屬安全有效，效能亦高於世衞門檻，呼籲市民盡早接種。衞生署會密切監察接種後情況，並設立接種異常事件網上呈報系統、發信聯絡醫護人員及團體，鼓勵呈報異常事件，當局會聯同港大就監測異常事件。

新冠疫苗接種計劃網上預約系統今早重新開放。截至中午12時，26間社區疫苗接種中心及普通科門診診所中，有最少19間已額滿，港島區全部接種地點已爆滿。 市民今次可以登記在今個月28日或之前，接種內地科興疫苗。

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記者：蘇文軒

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