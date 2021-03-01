【疫苗接種】復星BioNTech疫苗本周三起接受預約接種　逾14萬個名額由7間接種中心負責【附詳細地址】

▲ 政府將於3月10日起為市民接種復必泰疫苗，其中一間接種中心為中山紀念公園體育館。

新冠疫苗接種計劃上周五（2月26日）展開，網上預約系統今（1日）早上9時起再開放予市民登記在3月12至3月28日接種疫苗，名額有約27萬。公務員事務局局長聶德權公布，復星BioNTech「復必泰」疫苗本周三（3日）起接受網上預約接種，預約時段為3周，由3月10日至3月30日，逾14萬個名額，由7間醫管局營運的接種中心負責，包括中山紀念公園體育館 、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館及元朗體育館。

他又指，上述7間疫苗接種中心會提前數天為優先組別人士安排接種，在3月6日至9日期間分批安排醫管局醫護人員和其他優先組別人士接種疫苗，會試行小規模運作，令稍後正式運作更暢順。

聶德權又指，今日（1日）是疫苗接種計劃第4天，至今有逾2萬人已接種科興疫苗，而今日預約系統重新開放，運作暢順，截至下午2時，逾13.5萬人成功完成預約。此外，衞生署今起分開3天向參加計劃的私家醫生或診所發放科興疫苗，市民最快明日可到私家醫生或診所接種，目前有約830名私家醫生或診所訂購疫苗，涉約6.3萬劑疫苗，每名醫生獲批第一批疫苗後，會按照需求再向他們補充供應。

科興疫苗接種地點一覽：

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問及普通市民能否按預期第二季接種疫苗，聶德權指，為了讓計劃開展時安全順利有序，故不論是科興苗或復必泰疫苗，會預先開放熟習流程，由於要預留名額市民要接種2劑，故起初的名額未有開至中心整體處理量，目前看到市民接種疫病反映踴躍，當局推進上會因應運作經驗完善流程，甚至加快接種速度。

他又指，目前有100萬劑科興疫苗到港，已有序地開展接種疫苗，難以估計完成接種所有到貨疫苗，亦會與藥廠緊密聯繫，適時安排第二批疫苗到港，不會讓接種計劃停下來。

有記者問到長者到郵局預約同時為2名親屬預約，惟當局拒絕為陪同者預約，聶德權回應指，會了解有關情況，若陪同者想一起預約，最好有相關資料提供，當局會作出跟進。他又指，不會為私家醫生參與計劃的數量設下限制，而早前提及逾1000名私家醫生願意參與，而目前已有800多名私家醫生訂購疫苗，部分打算參加的私家醫生仍未作出訂購。

即睇預約新冠疫苗步驟:

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記者：陳子謙