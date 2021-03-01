  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】復星BioNTech疫苗本周三起接受預約接種　逾14萬個名額由7間接種中心負責【附詳細地址】

社會 14:40 2021/03/01

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

政府將於3月10日起為市民接種復必泰疫苗，其中一間接種中心為中山紀念公園體育館。

新冠疫苗接種計劃上周五（2月26日）展開，網上預約系統今（1日）早上9時起再開放予市民登記在3月12至3月28日接種疫苗，名額有約27萬。公務員事務局局長聶德權公布，復星BioNTech「復必泰」疫苗本周三（3日）起接受網上預約接種，預約時段為3周，由3月10日至3月30日，逾14萬個名額，由7間醫管局營運的接種中心負責，包括中山紀念公園體育館 、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館及元朗體育館。

他又指，上述7間疫苗接種中心會提前數天為優先組別人士安排接種，在3月6日至9日期間分批安排醫管局醫護人員和其他優先組別人士接種疫苗，會試行小規模運作，令稍後正式運作更暢順。

聶德權又指，今日（1日）是疫苗接種計劃第4天，至今有逾2萬人已接種科興疫苗，而今日預約系統重新開放，運作暢順，截至下午2時，逾13.5萬人成功完成預約。此外，衞生署今起分開3天向參加計劃的私家醫生或診所發放科興疫苗，市民最快明日可到私家醫生或診所接種，目前有約830名私家醫生或診所訂購疫苗，涉約6.3萬劑疫苗，每名醫生獲批第一批疫苗後，會按照需求再向他們補充供應。

科興疫苗接種地點一覽：

    點擊圖片放大

問及普通市民能否按預期第二季接種疫苗，聶德權指，為了讓計劃開展時安全順利有序，故不論是科興苗或復必泰疫苗，會預先開放熟習流程，由於要預留名額市民要接種2劑，故起初的名額未有開至中心整體處理量，目前看到市民接種疫病反映踴躍，當局推進上會因應運作經驗完善流程，甚至加快接種速度。

他又指，目前有100萬劑科興疫苗到港，已有序地開展接種疫苗，難以估計完成接種所有到貨疫苗，亦會與藥廠緊密聯繫，適時安排第二批疫苗到港，不會讓接種計劃停下來。

有記者問到長者到郵局預約同時為2名親屬預約，惟當局拒絕為陪同者預約，聶德權回應指，會了解有關情況，若陪同者想一起預約，最好有相關資料提供，當局會作出跟進。他又指，不會為私家醫生參與計劃的數量設下限制，而早前提及逾1000名私家醫生願意參與，而目前已有800多名私家醫生訂購疫苗，部分打算參加的私家醫生仍未作出訂購。

即睇預約新冠疫苗步驟:

    點擊圖片放大
    +10
    +9

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【疫苗接種】逾800名私家醫生料最快明天可注射科興疫苗　油尖旺區最多有120名
13:13 2021/03/01
【疫苗接種】逾800名私家醫生料最快明天可注射科興疫苗　油尖旺區最多有120名
【疫苗接種】截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿　將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額
12:22 2021/03/01
【疫苗接種】截至上午11時30分中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿　將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額
【疫苗接種】今日有逾7,000市民接種首劑新冠疫苗　本港累計逾2萬人已打針
23:01 2021/02/28
【疫苗接種】今日有逾7,000市民接種首劑新冠疫苗　本港累計逾2萬人已打針
【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗　網上預約系統明早9時重開
21:44 2021/02/28
【疫苗接種】市民本星期中起可預約接種「復必泰」疫苗　網上預約系統明早9時重開
【疫苗接種】本港逾萬人接種新冠疫苗　聶德權指接種中心大排長龍冀完善流程
17:57 2021/02/28
【疫苗接種】本港逾萬人接種新冠疫苗　聶德權指接種中心大排長龍冀完善流程
新冠肺炎 疫苗 聶德權 公務員事務局

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣