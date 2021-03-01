【名潮食館群組】陳肇始憂慮K11 MUSEA情況　籲市民減少一同共膳

▲ 食物及衞生局局長陳肇始(右)。( 林宇翔攝)

本地新冠疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始表示，K11MUSEA群組情況令人擔心，雖然衞生防護中心已迅速安排相關人士檢疫、進行病毒檢測等，涉事餐館、商場已關閉並清洗，當局會繼續會作出追蹤及了解衞生情況，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午會到場了解，但她指留意到社會整體多了人外出用膳，呼籲市民分散用膳，盡量各自用膳。

陳肇始續指，今次事件反映市民如有使用「安心出行」應用程式，就可客易記錄行程方便追蹤，相反如果只留電話等資料亦可能會寫錯、聽錯等。

K11 MUSEA自昨日(2月28日)起停業2天，至今早（1日）再宣布延長閉館至本周五（5日），周三（3日）會再安排3部流動檢測車，為商場員工及租戶員工提供免費檢測，確保全體員工第二次測試結果呈陰性才上班，同時請租戶員工參與第二次檢測。

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記者：蘇文軒