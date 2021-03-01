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【他來自江湖】深夜重播周星馳+吳孟達經典劇　萬梓良刻意內斂成就星爺上位

娛樂 17:47 2021/03/01

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《他來自江湖》深夜重播。

達哥吳孟達上周六因肝癌病逝，令演藝界一片婉惜。TVB於今晚（3月1日）深夜重播達哥其中一齣深入民心劇集《他來自江湖》，劇中達哥跟周星馳合作的喜劇火花，成為一時經典，也開創了80年代「無厘頭」的風潮，值得重溫。

於1989年推出的《他來自江湖》，為當年的重頭劇集，集合多位當時得令演員演出，包括萬梓良、周星馳、吳孟達、恬妞、毛舜筠、李香琴、羅蘭、黃秋生、梅小惠等，陣容強勁。

男主角萬梓良當年憑《流氓大亨》在TVB成一哥，後來拍完《生命之旅》後，再度跟周星馳合作。

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萬梓良和周星馳在《生命之旅》首次合作，當年周星馳剛在《430穿梭機》調出演劇集不久，萬子已慧眼賞識此後輩，每有對手戲都與當年尚是星仔的周星馳研究，把他當徒弟般授演技。周星馳在《生命之旅》其中一集向萬子哭訴的戲份，被讚許演技大爆發，自此得到更多演出機會。

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成就星爺上位

《生命之旅》後，萬子星爺在1989年《他來自江湖》再合作。《他來自江湖》本講述一個收山黑社會大佬的退隱故事，飾演「明天」的萬梓良是第一男主角，而周星馳和吳孟達最初的定位只在陪襯。

萬子跟忸妞因此劇定情。

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周星馳對萬子感恩

萬梓良劇中演退出江湖的黑道大哥明天，為周星馳演的表弟何鑫淼所崇拜。當時因應角色，萬子收斂了一貫的高調激情演出，相反周星馳跟吳孟達演兩父子，二人自《蓋世豪俠》後建立默契，於《他》盡情爆發無厘頭對白，結果大受歡迎。

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坊間一致認為在《他來自江湖》本屬配角的周星馳，比男一萬梓良更出位，但萬子並沒介意，展示大方氣度，成就星爺上位。

因此周星馳對萬子很是感恩，在1992年，萬梓良與第一任太太恬妞結婚時，由周星馳當伴郎。

後來星爺99年拍電影《喜劇之王》本想跟萬子合作，可惜因檔期不合而告吹，最後由達哥臨危受命演出，但在電影片尾credit，星爺不忘加上特別鳴謝萬梓良。

同場加映：林景程林正峰訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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