【名潮食館群組】袁國勇揭播毒源頭為茶水間　餐廳鮮風傳送只及正常三分一

▲ 「名潮食館」今再增4個案令群組擴大至48人

尖沙咀K11 MUSEA愈來愈多商戶捲入疫情，除爆疫的「名潮食館」今再增4個案令群組擴大至48人外，該商場另有3個案，包括地下名店卡地亞「Cartier」的33歲女員工，曲奇餅店Twinkie Cookies店一名兼職員工，及曾到5樓Lilium by Gitone餐廳吃下午茶的53歲婦亦確診。港大微生物學系講座教授袁國勇今午約2時半到場視察。

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衞生防護中心總監林文健表示，名潮食館現有48宗個案，包括22名食客、9名員工、17名密切接觸者，他們病發時間為2月18至27日間，當中22名食客有21人均在19日午膳，1個於18日午餐，而K11 MUSEA另有3個商戶有職員或食客確診，病發期間都有於商場逗留；另初步確診個案包括曾經到大角咀黃頌仁醫生診所求醫的病人，K11 MUSEA群組共400多人送檢疫，林文健指：

對疫情發展有少少擔憂，因已見第二代傳播，及有回升情況。

袁國勇表示，名潮有兩層，包括1樓及地下，特點是所有染疫食客全部屬地下，討論過後相信是短距離空氣傳播引起爆發，最重要原因是因輸送空氣的管很狹窄，鮮風只有正常的三分之一，形容很不理想，空氣流動非常低，故食客很容易中招；另一可能性是，一樓及地下各自有茶水地方，惟地下是所有碗碟是放同一地方，沒有分開乾淨及已使用，若器具或員工的手有感染到，或令茶水受交叉污染。

袁國勇強調，每間食肆一定要做足消毒及空氣流量，否則放寬防疫措施增加食肆營業時間及人流，好快會有爆發出現，提醒執枱的人收拾桌子後，馬上消毒桌子，再由另一人再整理好及送餐，一定要分開：

已經講了半年，好希望業界能做好此事。

袁國勇續指，會在水流走的地方取拭子樣本，再分析K11 MUSEA所有個案的病毒基因，應24至48小時會有結果，因目前仍解釋不到另外3個病例包括涉Cartier、Twinkie Cookies、Lilium by Gitone個案是從何而來，質疑是不是相關染疫員工中午時有在外光顧同一食肆，同時指出K11 MUSEA是安全的，因視察後認為通風地方沒問題，而每個商戶通風系統都是分開的，廁所抽風亦做得很好，問題是「名潮食館」內的通風。

被問到名潮食館是否有遵守防疫措施，袁坦言不清楚當日情況。

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K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，將主動關閉K11 MUSEA直至本周五，本周六重開，而K11集團亦有設置3輛流動檢測車，安排商場員工及租戶員工逐一做檢測，現時已完成1,700個檢測，收到約700個檢測結果，全部呈陰性，明天會作第二輪檢測。

▲ K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，會安排所有員工做兩次檢測及覆檢，確保所有人士結果呈陰性才可以上班（K11集團提供）

董正綱又指，會安排所有員工做兩次檢測及覆檢，確保所有人士結果呈陰性才可以上班，強調商場會以最安全的狀態本周六重開，確保所有員工及顧客安全。

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記者：鄧凱文、黃傑偉